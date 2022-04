Weekend tra sole e improvvisi acquazzoni: in arrivo un pazzo Primo maggio

Primo maggio con il sole ma con l'ombrello a portata di mano: le previsioni meteo per il weekend evidenziano come la fase anticiclonica inizierà ad incepparsi già a partire da sabato sotto la spinta di correnti più fresche ed instabili in discesa dal Nord Europa.

"L'alta pressione è in fase di indebolimento e questo determinerà un weekend del 1 maggio in parte instabile su alcune regioni d'Italia” - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega “sabato prime locali piogge o rovesci interesseranno in modo sparso le Alpi per poi estendersi entro fine giornata a pianure lombardo-piemontesi e Liguria; ancora in prevalenza stabile e soleggiato sul resto della Penisola. Domenica 1 maggio tempo spiccatamente variabile al Centronord, con nubi irregolari associate ad acquazzoni o temporali sparsi più probabili su Triveneto, Lombardia orientale, Emilia Romagna, Toscana interna, Umbria, Marche, occasionalmente anche tra Lazio e Abruzzo. Qualche pioggia potrà interessare pure l'estremo Sud e in particolare Sicilia, medio-bassa Calabria, Salento”. “Attenzione questo non significa che pioverà dalla mattina alla sera e dappertutto” - precisa l'esperto di 3bmeteo.com - “ma anzi gli acquazzoni potranno colpire in modo assai disorganizzato, non diffuso, lasciando a secco alcune zone; contestualmente non mancheranno anche delle parentesi soleggiate o comunque delle aperture tra un rovescio e l'altro”

Che tempo fa sabato e domenica

Che tempo farà quindi sabato e domenica? Secondo gli esperti di 3bmeteo per Sabato ci attende un clima ancora piuttosto caldo in particolare al Centrosud dove si potranno superare punte di 23-24°C; al Nord invece calo termico, che nella giornata di domenica si concretizzerà anche il resto dell'Italia ma con clima che si manterrà comunque abbastanza mite: le temperature massime spazieranno infatti mediamente tra i 17°C e i 22°C, con punte superiori sulla Sardegna.

E domenica 1 maggio? L'instabilità si concentrerà tra Lombardia e Nordest con rovesci e qualche locale temporale, seppur alternato a temporanee schiarite, comunque in attenuazione in serata. Variabilità al Nordovest con annuvolamenti alternati a schiarite più ampie, anche se non si esclude qualche locale rovescio diurno, soprattutto in prossimità delle Alpi e sull'Appennino Ligure, ma isolatamente non escluso anche sui restanti settori. Sulle regioni centrali passaggio instabile su Toscana, specie interna, Umbria, Marche, localmente Abruzzo interno con rovesci intermittenti e locali temporali alternati comunque a schiarite, in successiva generale attenuazione. Un po' di variabilità anche in Sardegna, sul resto del Sud sole offuscato da stratificazioni alte, più spesse in Sicilia e bassa Calabria dove potranno dar luogo a qualche debole pioggia.

Il problema della siccità

Le precipitazioni tuttavia non serviranno per appianare il deficit idrico in cui versa ancora il Nord Italia. Vero è che non sono mancati spunti piovosi nelle ultime due settimane, ma la precipitazioni non sono state sufficientemente diffuse, abbondanti ed estese sul territorio per risolvere il problema. Anche gli acquazzoni previsti nei prossimi giorni saranno sempre comunque localizzati e non diffusi, pertanto il problema della siccità, pur in parte e localmente smorzato, resta soprattutto sul Nordovest.