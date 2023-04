Ma pioverà davvero per tutto aprile? L'effetto del riscaldamento polare

Il mese di aprile prosegue come era iniziato, instabile e termicamente sotto media. Sono le conseguenze di un affondi di aria fredda nel cuore dell'Europa e che mantengono in vita una fase di accesa dinamicità col ritorno delle piogge anche al Nord.

L'instabilità a matrice fresca se non proprio fredda che si è associata al vortice di bassa pressione presente sul Tirreno meridionale continuerà a produrre i suoi effetti sulle regioni del centrosud anche all'inizio della settimana. Il centro del vortice evolverà lentamente verso l'area balcanica rinnovando rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane su mezza Penisola. Ma con l'allontanamento progressivo del vortice ogni giorno sarà via via meno instabile, quando meno al Centro Sud. Le regioni settentrionali che al momento sono solo spettatrici sono invece in attesa di un nuovo impulso freddo in arrivo direttamente dalla Russia che entro metà settimana, quindi mercoledì si porterà sulle regioni di Nordest evolvendo poi nei giorni successivi anche più a ovest. Tornerà la pioggia quindi anche al Nord mentre il Centro e il Sud avranno un tipo di instabilità che si concentrerà soprattutto nelle ore centrali.

Ma non fa freddo solo in Italia: nella prima decade di aprile sono eloquenti le anomalie termiche sotto la media su molte Nazioni d'Europa, specie nell'area balcanica. Sono le conseguenze del surriscaldamento delle aree superficiali dell'atmosfera registato a febbraio e delle oscillazioni tipiche del periodo.

Pertanto per il terzo anno consecutivo aprile si mostra dunque con un 'freddo' esteso in Europa. La situazione tenderà a proseguire anche nei prossimi giorni con gli anticicloni costretti a rimanere lontani. Secondo le previsioni l'elemento dominante dei prossimi giorni sarà l'aumento della pressione sulla Scandinavia mentre nel contempo masse d'aria relativamente fredda proseguiranno a raggiungere anche il Mediterraneo, andando ad alimentare la circolazione depressionaria. Avremo dunque possibilità per altre precipitazioni.

Brutte notizie insomma per chi sperava in una primavera soleggiata che aprisse in anticipo la stagione estiva. Ma come è noto questa è una stagione caratterizzata da piogge che sono un toccasana contro la persistente siccità che attanaglia purtroppo vaste aree d'Italia e che - purtroppo - anche in questa fase sono solo lambite delle perturbazioni più importanti.

Come siamo messi con la siccità

D'altronde l'inverno 2022-23 ha avuto due protagonisti: scarse precipitazioni e temperature elevate. Inoltre le temperature elevate registrate da metà febbraio hanno ridotto del 50% la già scarsa neve che si era raccolta in montagna portando a una fusione anticipata: in pratica le riserve di acqua che ci sarebbero servite in estate si sono già riversate nei fiumi e - da lì - scorrono verso il mare.

Per quanto riguarda le temperature del trimestre Maggio-Luglio, quasi tutti i centri meteorologici europei sono concordi nell’indicare, con una probabilità fra il 50 e il 60%, valori sopra la media su tutta Europa. Al Nord Italia tale percentuale sale fino al 70%.

Se, dunque, il 2022 era già stato un anno caratterizzato dalla siccità, l’estate 2023 non sarà in condizioni migliori. Proprio quando le nostre attività, dall’agricoltura alla produzione di energia idroelettrica – ma anche gli ecosistemi naturali – avranno maggior bisogno di acqua, questa probabilmente scarseggerà, perché non potremo contare su quella riserva strategica, la neve, che dovrebbe essere retaggio dell’inverno, e perché è già il secondo anno di siccità di fila per l’Italia.