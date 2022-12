È in arrivo un Capodanno bollente: temperature fino a 20 gradi

Un altro Capodanno caldissimo ed eccezionale come quello dell'anno scorso sarebbe dovuto tornare tra decine di anni. E invece, come lo scorso anno, il Capodanno 2022-2023 sarà caldo, anomalo e con un anticiclone africano mostruoso: sono previste temperature massime di 10 gradi a Milano come a Cortina d'Ampezzo a 1200 metri di quota, 18 gradi a Roma per un San Silvestro primaverile, ancora più caldo in Sicilia e Sardegna con temperature di 21-23 gradi.

Colpa del vortice polare iperfreddo che blocca l'aria artica ad alte latitudini. In questo contesto le perturbazioni sfrecciano a grande velocità sul Nord Europa lambendo a stento il settore centrale ma una piccola flessione del campo barico prevista tra giovedì e venerdì consentirà a un fronte di instabilità guidato dal vortice atlantico di scendere leggermente verso l'Italia per interessare alcune regioni portando qualche pioggia e qualche debole nevicata in montagna. Poi tornerà l'anticiclone africano.

Il fronte che tra giovedì e venerdì coinvolgerà parte delle nostre regioni centro-settentrionali sfilerà verso i Balcani a San Silvestro, favorendo una stabilizzazione del tempo. Farà eccezione il settore tirrenico settentrionale, esposto ad un flusso umido sudoccidentale foriero di addensamenti e anche di qualche piovasco sulla Liguria, localmente in serata anche tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale. L'ultima giornata dell'anno sarà quindi stabile sul resto d'Italia, anche se non sempre soleggiata a causa di foschie, nebbie e nubi basse che graveranno soprattutto sulla Val Padana, oltre che su alcune valli del Centro Italia.

Per Capodanno l'anticiclone africano sembrerebbe intenzionato a ricevere una più decisa spinta verso nord, determinando condizioni di stabilità al Centro-Sud con clima mite. Ancora alcuni disturbi potrebbero attardarsi al Nord, rappresentati più che altro da una nuvolosità irregolare tra Liguria e Val Padana, associata a qualche pioggia tra Liguria e Toscana e sulla pianura centro-occidentale.

Il rinforzo dell'anticiclone africano tuttavia potrebbe essere solo temporaneo e seguito, già dall'inizio della nuova settimana, da un nuovo tentativo di affondo ad opera di un fronte atlantico. Maggiormente coinvolte sembrerebbero essere le regioni settentrionali e quelle tirreniche lunedì 2 gennaio, con il ritorno di alcune piogge di intensità debole o al più moderata.