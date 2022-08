Che tempo fa nel weekend e a Ferragosto

Il fine settimana che anticipa il ferragosto del 2022 non sarà caratterizzato da un tempo uniforme su tutta Italia, come quello delle scorse settimane, quando si è assistito a giornate di sole e temperature roventi dappertutto. Ci sono in arrivo delle correnti di aria più fredda che porteranno una certa instabilità in alcune regioni e il ferragosto sarà un giornata in cui l’Italia sarà praticamente divisa in due.

Secondo quanto riportato dagli esperti di 3BMeteo, l’Italia è investita da un afflusso di correnti da nordest relativamente più fresche che caratterizzerà la parte centrale del mese di agosto e avrà come conseguenza la formazione di un vortice temporalesco in movimento dai Balcani verso l'Adriatico tra venerdì e sabato. Il maltempo non offre tregue in questa estate, tanto che Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia sono in allerta gialla. Dunque fra venerdì 12 agosto e sabato 13 agosto si prevedono una serie di temporali che correranno su diverse regioni da nord a sud , con fenomeni anche violenti. Maltempo che, prima dell’’arrivo del 15 agosto, si sposterà già fuori dall’orbita italiana “permettendo una rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che tenderà a stabilizzarsi a partire dalle nostre regioni settentrionali”. Vediamo allora le giornate nel dettaglio.

Le previsioni del tempo per venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto

Già venerdì mattina il tempo sarà variabile su Triveneto e Romagna con qualche rovescio sparso, nuvolosità al Sud con pioggia su Puglia e temporali in Sicilia, specie settentrionale, fin sulla bassa Calabria. Nel resto d’Italia soleggiato. Venerdì i temporali arriveranno anche al nord, su Alpi e Prealpi centro-orientali, a ovest dell’Emilia, Lombardia, entroterra ligure e Piemonte orientale entro sera. Altri temporali si intensificheranno al Sud peninsulare e in Sicilia, localmente forti e grandinigeni e in frequente sconfinamento alle coste, specie tirreniche, seppur in graduale attenuazione nel corso della serata. Temperature in lieve diminuzione.

Sabato migliora al nord mentre aumenta l’instabilità su basso Lazio, basse Marche, Abruzzo e Sud peninsulare con rovesci e temporali anche forti dal pomeriggio, specie sulle zone interne, con possibili nubifragi e grandinate. Rovesci e temporali neo pomeriggio sulle zone interne della Sardegna, in serata qualche pioggia in arrivo sul nord della Sicilia. Temperature in ripresa al Nord.

Domenica ci potrà ancora essere qualche nuvola, ma sarà una giornata che, più o meno su tutta Italia, sarà caratterizzata dal sole o comunque dal ritiro delle nuvole e delle condizioni di maltempo.

Le previsioni del tempo per il 15 agosto 2022

Sempre secondo gli esperti di 3BMeteo, il rinforzo anticiclonico sul Mediterraneo centro-occidentale che si concretizzerà già sul finire della settimana potrebbe avere un seguito anche nei giorni successivi sulle regioni centrali e soprattutto su quelle meridionali. Qui il Ferragosto sembra infatti trascorrere all'insegna della prevalente stabilità atmosferica, anche con clima piuttosto caldo per l'afflusso di correnti nord africane, che potrebbero fare del 15 una giornata infuocata soprattutto in Sardegna. Con gli ultimi dati a disposizione il flusso atlantico dovrebbe invece riuscire a coinvolgere le nostre regioni settentrionali, con il passaggio di un fronte responsabile di alcuni temporali, soprattutto sui settori di montagna, al Nordovest e sull'alto Tirreno, in un contesto caldo ma senza eccessi”.