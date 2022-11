Meteo, nuovo ciclone sull'Italia: weekend tra burrasca e temporali

Non si ferma l'ondata di maltempo che già ad inizio settimana aveva causato forti disagi da Nord a Sud. Dopo il ciclone che ha investito lo Stivale nella giornata di martedì, un nuovo vortice si posizionerà sul Tirreno durante il weekend, per poi scivolare rapidamente verso Sud. Il suo passaggio porterà una violenta perturbazione, con rovesci e venti forti che dovrebbero investire soprattutto il Centrosud.

Meteo, nuovo ciclone nel fine settimana

Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? Secondo gli esperti di 3bmeteo, nella giornata di domani, sabato 26 novembre, il tempo sarà per lo più soleggiato al Nord, salvo qualche rovescio in Emilia Romagna, mentre il tempo sarà più nuvoloso, con precipitazioni insistenti tra Abruzzo e Lazio. Schiarite in Toscana, con la neve che in serata potrebbe cadere a quota 1.200 metri. In Sardegna la mattina sarà molto instabile, con piogge e rovesci in attenuazione in giornata e con tendenza a schiarite. Cielo chiuso sulle regioni meridionali con piogge diffuse e abbondanti, anche a carattere di temporale sul versante ionico e in Basilicata con possibili nubifragi entro sera. Temperature in calo al Centrosud, con venti forti da nordest sulle regioni centro-settentrionali, da sudest sullo Ionio con mari agitati e mareggiate sulle coste esposte.

Domenica 27 novembre il maltempo si sposterò verso le regioni meridionali: "Tempo soleggiato al Nord, pur con qualche banco di nebbia nelle ore più fredde in Val Padana e nubi alte e stratificate in arrivo dal pomeriggio al Nordovest. Soleggiato anche su Toscana, Lazio e Sardegna, dal pomeriggio anche in Campania - spiegano i meteorologi di 3bmeteo - nuvoloso sulle regioni centrali adriatiche con fenomeni deboli su Marche e Abruzzo e spruzzate di neve dai 1000/1200m, in esaurimento in serata. Instabile al Sud con piogge e rovesci anche temporaleschi su Sicilia orientale e Calabria ionica, localmente intensi e accompagnati da possibili nubifragi nella prima parte della giornata. Fenomeni deboli su Puglia e Basilicata, in esaurimento e con qualche schiarita in arrivo verso sera". Ancora forte vento e mareggiate sulle coste esposte, con le temperature che continueranno a scendere fino a lunedì, quando ci dovrebbe essere una breve pausa prima dell'arrivo di una nuova perturbazione.