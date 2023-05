Il ciclone sull'Italia: scuole chiuse e allerte rosse

Oggi la Sicilia, domani la Romagna: scuole chiuse e l'invito dei sindaci ai cittadini a restare a casa limitando gli spostamenti, tutto per colpa di un ciclone mediterraneo che si è formato al largo di Malta e che lentamente nelle prossime ore salirà nel mar Tirreno per poi spostare il suo centro di bassa pressione in Adriatico prima di dissolversi. I moti convettivi richiameranno aria fredda dagli alti strati dell'atmosfera che a contatto con l'umidità in risalita dai mari (che mai come quest'anno hanno conservato alte temperature e energia potenziale) porteranno piogge e temporali intensi.

Come dicevamo oggi il dipartimento di Protezione civile ha emesso un avviso di allerta rossa per la provincia di Trapani e in alcune zone del Palermitano, Agrigentino, Nisseno, Messinese ed Ennese.

I sindaci hanno chiuso scuole e invitato i cittadini ad evitare spostamenti non necessari. Nella notte il vortice ciclonico si sposterà lentamente verso Nord e dalla prima mattina di domani martedì 16 maggio intense perturbazioni colpiranno le regioni costiere di Campania e Calabria con precipitazioni più copiose sulle zone interne. Ma l'attenzione dei centri meteo è tutta per la zona pedemontanta appenninica dell'Emilia Romagna dove per la seconda volta in due settimane si prevede un evento meteo estremo.

Nel ravennate è già stata predisposta la chiusura di scuole e centri anziani. Alto è il timore di eventi alluvionali come segnalato dall'Agenzia regionale di protezione civile. Domani saranno chiusi "a livello precauzionale, anche per non aggravare le criticità sulla viabilità comunale" - spiega il Comune di Ravennna - i servizi educativi, le scuole di ogni ordine e grado compresi i centri di formazione professionale, i centri di aggregazione giovanile, i centri diurni per anziani e disabili e i centri socio-occupazionali. I Servizi sociali stanno provvedendo a contattare tutte le persone in condizioni di particolari fragilità fisiche e tutte le strutture che le ospitano, nelle aree a rischio, per verificare le loro condizioni e dare indicazioni e contatti da utilizzare in caso di emergenza.

La preoccupazione è alta per le zone collinari dove il terreno si presenta saturo di acqua: dopo l'evento estremo registrato lo scorso 2 e 3 maggio infatti sono seguiti altri giorni di pioggia che hanno aggravato la situazione: frane già innescate, fiumi e torrenti già in piena sono strettamente monitorati dalla protezione civile. Ma le criticità riguarderanno anche la costa: è previsto infatti vento forte che unito all'alta marea porterà mareggiate sulle spiagge non più protette dalle dune invernali.

Inoltre si presenteranno condizioni per cui l'Adriatico non agevolerà lo scarico a mare delle ingenti quantità di acque previste in fiumi e torrenti. La peggior condizione possibile che rischia di innescare esondazioni e allagamenti nelle zone più depresse.

Previsioni meteo, dove pioverà

Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara spiega che si tratterà di una condizione quasi eccezionale per maggio. Tra lunedì e martedì avremo a che fare con piogge e temporali anche di forte intensità in risalita su gran parte del Centrosud ma poi ancora al Nord, con rischio nubifragi, allagamenti e criticità. Le zone più critiche saranno dapprima Sicilia, ma poi anche Toscana, Lazio, Campania, Calabria e infine pure Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Su queste zone non esclusi picchi di oltre 80-100 millimetri di pioggia. "Oltre alle ingenti precipitazioni i venti soffieranno anche forti o molto forti attorno al vortice ciclonico- avverte Ferrara di 3bmeteo.com - in particolare sempre tra lunedì e martedì le raffiche potranno anche sfiorare gli 80-100km/h su diverse aree del Centrosud con possibili danni. Da segnalare comunque bora rabbiosa sull'alto Adriatico e tramontana tesa sulla Liguria. Mari dunque molto mossi o agitati, se non grossi al largo, con possibili locali mareggiate". "Non sarà finita qui: per quanto da mercoledì il maltempo allenterà la presa e il ciclone perderà forza, il tempo comunque non si sistemerà del tutto. Anche per il resto della settimana infatti avremo a che fare con improvvisi locali acquazzoni e temporali, pur distribuiti in modo molto irregolare. Questo perché l'alta pressione continuerà a latitare su Mediterraneo centrale e Italia, lasciando anzi probabilmente spazio all'ennesimo vortice ciclonico entro il prossimo weekend (da confermare). Insomma ne avremo probabilmente fin quasi alla fine di maggio; per il caldo e la stabilità estiva bisognerà ancora attendere"