Arriva il ciclone mediterraneo: non solo piogge e temporali, cosa ci aspetta da lunedì

Come se non bastasse la pioggia di questi giorni (preziosa però per alleviare la siccità al Nord), sull'Italia sta per abbattersi anche il ciclone mediterraneo, ovvero un vortice di bassa pressione che risalirà dall'Africa per portare un'altra fase di maltempo sull'Italia. Si tratta dell'ennesima perturbazione di una primavera più fresca e piovosa del solito. Ci aspettano dunque nuove precipitazioni e venti che potranno essere anche molto forti.

Secondo 3BMeteo, il vortice è piuttosto anomalo per il periodo, "sia per i valori di geopotenziali del minimo che per l'evoluzione in sé". In ogni caso porterà con sé dei fenomeni che se non saranno del tutto estremi è lecito definire importanti. E vale a dire: piogge, possibili (anzi, probabili) nubifragi e raffiche di vento che al largo potrebbero addirittura toccare i 100 km/h. Tutto questo dall'inizio della prossima settimana. Insomma, il bel tempo si farà ancora desiderare.

Le previsioni per il 15 e 16 maggio

Nella giornata di lunedì 15 maggio, almeno in un primo momento, il maltempo dovrebbe interessare soprattutto le regioni meridionali. D'altra parte questa volta la perturbazione arriverà proprio da sud. Le regioni del mezzogiorno, con l'eccezione della Sardegna, saranno dunque interessate da brutto tempo e nubifgragi. Tra il pomeriggio e la sera le nuvole si sposteranno anche al Centro e poi sull'Emilia Romagna dove saranno possibili altri temporali. I meteorologi invitano a prestare massima attenzione ai venti che secondo 3BMeteo si "rinforzeranno sensibilmente fino a toccare raffiche di 100km/h o persino superiori".

E martedì 16 maggio si replica. Le precipitazioni, in molti casi anche piuttosto violente, interesseranno ancora una volta buona parte del Centro e del Sud con la Sardegna che resterà ancora una volta al riparo dal vortice. Sono previste piogge anche su Lombardia e Triveneto e i venti si manterranno molto forti (fino a 90/100km/h). Infine mercoledì il ciclone dovrebbe iniziare a spostarsi verso i Balcani, ma riuscirà a influenzare ancora il tempo della penisola portando a nuove piogge soprattutto nelle fasi centrali della giornata.

Il meteorologo: "Ciclone intenso, condizione quasi eccezionale per maggio"

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3BMeteo, spiega che "si tratterà di un ciclone insolitamente intenso per il periodo, una condizione quasi eccezionale per maggio. Tra lunedì e martedì avremo a che fare con piogge e temporali anche di forte intensità in risalita su gran parte del Centrosud ma poi ancora al Nord, con rischio nubifragi, allagamenti e criticità. Le zone più critiche saranno dapprima Sicilia, ma poi anche Toscana, Lazio, Campania, Calabria e infine pure Umbria, Marche ed Emilia Romagna. Su queste zone non esclusi picchi di oltre 80-100mm: attenzione particolare tra Romagna e alte Marche dove già sono cadute piogge molto abbondanti e potrebbero verificarsi dissesti idrogeologici (ma il rischio ci sarà anche sulle altre succitate regioni)".

Come dicevamo però un'altra insidia sarà rappresentate dalle raffiche di vento, molto violente, previste sulla penisola. "Oltre alle ingenti precipitazioni i venti soffieranno anche forti o molto forti attorno al vortice ciclonico" avverte Ferrara. Che poi aggiunge: "In particolare sempre tra lunedì e martedì le raffiche potranno anche sfiorare gli 80-100km/h su diverse aree del Centrosud con possibili danni. Da segnalare comunque bora rabbiosa sull'alto Adriatico e tramontana tesa sulla Liguria. Mari dunque molto mossi o agitati, se non grossi al largo, con possibili locali mareggiate".

E per il resto della settimana è meglio non farsi troppo illusioni. "Non sarà finita qui: per quanto da mercoledì il maltempo allenterà la presa e il ciclone perderà forza, il tempo comunque non si sistemerà del tutto" dice il meteorologo. Che precisa: "Anche per il resto della settimana infatti avremo a che fare con improvvisi locali acquazzoni e temporali, pur distribuiti in modo molto irregolare. Questo perché l'alta pressione continuerà a latitare su Mediterraneo centrale e Italia, lasciando anzi probabilmente spazio all'ennesimo vortice ciclonico entro il prossimo weekend (da confermare). Insomma ne avremo probabilmente fin quasi alla fine di maggio; per il caldo e la stabilità estiva bisognerà ancora attendere".