Ciclone mediterraneo sull'Italia: in arrivo piogge, temporali e venti forti

Le avanguardie del peggioramento sono già visibili dalle immagini satellitari con le prime piogge che iniziano ad interessare la Spagna ma il vortice vero e proprio, non si è ancora ben delineato. Il minimo si approfondirà solo tra mercoledì e giovedì sul settore delle Baleari e poi tra giovedì e venerdì con valori fino a 995hPa raggiungerà l'Italia andandosi a centrare sul Tirreno.

Secondo le ultime previsioni meteo il peggioramento interesserà le zone più occidentali e quindi dalla Sardegna in primis che risentirà di piogge già da mercoledì. Piogge attese anche al Nordovest, soprattutto Liguria e Piemonte seppur in forma ancora debole mentre il resto della Penisola risentirà di una nuvolosità sparsa solo a tratti più intensa ma senza fenomeni significativi.

Giovedì quando il vortice sarà quasi sull'Italia, a quel punto un fronte perturbato ben organizzato sarà in grado di portare rovesci, intensi temporali e forti venti ciclonici su gran parte delle regioni. La traiettoria del vortice al momento sembra essere tale da dover penalizzare più direttamente le regioni centro settentrionali e la Campania lasciando l'estremo Sud in condizioni di pressioni più elevate e con fenomeni più occasionali.

La siccità

Torna quindi la pioggia, mai utile come in questo momento così grave per la siccità che continua a perdurare su molte regioni soprattutto del Nord Italia. Dopo tutto aprile è davvero l'ultima spiaggia per recuperare un po' di quell'enorme deficit idrico che si è accumulato in un inverno così secco. Ammesso infatti che anche a maggio o a giugno possa piovere, la pioggia che cade nei mesi caldi è da considerarsi poco utile per ricaricare gli acquiferi in quanto facilmente perdibile nell'evaporazione per le temperature più alte dell'aria.