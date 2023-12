Arriva il ciclone di Santa Lucia: temporali e neve, poi il gelo

L'Italia è ancora nell'occhio del ciclone, stavolta quello di "Santa Lucia". Nelle prossime ore una nuova perturbazione atlantica farà irruzione sul nostro Paese insieme a un vortice proveniente dal Regno Unito, con correnti fredde che attraverseranno Francia e Germania e poi arriveranno sulle regioni settentrionali. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche sarà incisivo: le prime avvisaglie sono arrivate nella notte, ma i fenomeni più intensi sono attesi a partire dalla mattina di oggi, mercoledì 13 dicembre, giorno di Santa Lucia appunto. Quelle che all'inizio saranno nubi e note instabili diventeranno in diverse regioni rovesci e temporali.

Meteo, arriva il ciclone di Santa Lucia

Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, la perturbazione ha inglobato tutta l'Europa centrale raggiungendo con forti precipitazioni le regioni del Nord Italia: "Nella notte i fenomeni hanno coinvolto Alpi, Levante Ligure e buona parte di Lombardia e Triveneto, con intensità debole o al più moderata. Al primo mattino le piogge si stanno intensificando al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna e più ad ovest anche sul Piemonte sudorientale". Sempre per la giornata di oggi sono previste nevicate sulle Alpi e rovesci intensi in Toscana, con la perturbazione che nelle prossime ore coinvolgerà anche alcune zone del Centro e del Sud. Rimarranno all'asciutto basso Lazio e Abruzzo, con schiarite anche ampie sulla costa di quest'ultimo, seppur con passaggio di strati alti. Al Sud il cielo verrà offuscato dal passaggio di nubi alte e stratificate, con annuvolamenti che diverranno più compatti in Sicilia e sulle regioni tirreniche, pur senza fenomeni. In Sardegna addensamenti e qualche locale pioviggine sul Sassarese, altrove più soleggiato.

Nella giornata di domani, giovedì 14 dicembre, l'instabilità interesserà le regioni centro meridionali con piogge intermittenti e qualche rovescio, occasionalmente temporalesco. Al Nord prevarranno le schiarite salvo addensamenti sulle Alpi di confine. La neve potrà cadere sull'Appennino centrale fino a 1.400-1.600 metri. Le temperature inizieranno a scendere su tutto lo Stivale, mentre gli ultimi temporali (per il momento) dovrebbero arrivare venerdì 15 dicembre sul medio basso Adriatico e l'estremo Sud.

