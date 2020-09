Meteo: il ciclone tropicale in arrivo sull'Italia

Un ciclone tropicale dalle coste della Tunisia si sta muovendo verso il Mar Ionio e lambirà la Sicilia e la Calabria, interessandole con precipitazioni a tratti abbondanti e forti venti. Il ciclone successivamente si muoverà verso la Grecia causando un'intensa ondata di maltempo. Il sito de IlMeteo.it spiega che questo tipo di cicloni non ha nulla da invidiare ai classici uragani che sferzano il settore tropicale dell'Atlantico, il Pacifico e l'Oceano Indiano. La caratteristica essenziale è il 'cuore caldo' (warm core in termine tecnico), ben presente soprattutto nei bassi strati, con temperature di oltre i +2 C +3 C (se non pure di piu') rispetto all'ambiente circostante.

I cicloni tropicali ('TLC' Tropical like cyclone) riescono a conservare una grandissima potenza durante il loro tragitto che spesso si traduce in una intensa attività convettiva al centro, dove si possono celare dei sistemi temporaleschi particolarmente violenti, e da venti molto forti e turbolenti con raffiche ad oltre 120 km/h, spesso sotto forma di tempesta. Il team del sito ilMeteo.it avverte che dal pomeriggio/sera di mercoledi' le piogge cominceranno ad interessare la Sicilia ionica e la Calabria. Le precipitazioni diventeranno via via piu' intense nel corso della notte con temporali forti e possibili nubifragi sul reggino.

Il maltempo abbandonerà le due regioni nel corso del pomeriggio di giovedì. Sul resto d'Italia il tempo sarà piuttosto soleggiato e caldo, soltanto le Alpi orientali e l'Appennino centrale saranno interessati, nel pomeriggio, da qualche temporale. Mercoledi' 16. Al Nord: temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: temporali pomeridiani sugli Appennini, sole altrove. Al Sud: peggiora in Sicilia e Calabria con piogge via via piu' diffuse. Giovedi' 17. Al Nord: un po' instabile sui rilievi del Triveneto. Al Centro; soleggiato, isolati temporali sul frusinate. Al Sud: ultime forti piogge su messinese e reggino tirrenici. Venerdì 18. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: bel tempo. Al Sud: nubi sparse. Nel weekend il tempo comincerà a peggiorare sulle Alpi occidentali, sarà soleggiato altrove.