Arriva il picco dell'anticiclone: ecco le città più calde

Arriva il picco del caldo. Quella di oggi, venerdì 22 luglio, sarà una giornata rovente. Come spiegano da 3BMeteo la colonnina di mercurio raggiungerà i 40° C sulla bassa Val Padana, sulle zone interne delle aree centrali tirreniche e del Tavoliere delle Puglie. A Torino e Milano il termometro dovrebbe fermarsi sui 36°, ma a Bologna e Foggia salirà fino a 38° e a Firenze la temperatura potrebbe raggiungere i fatidici 40. Il caldo si sposterà poi gradualmente verso le regioni più meridionali, mentre al nord inizieranno a farsi sentire gli effetti di un impulso instabile proveniente dall'Atlantico.

Nella giornata di sabato 23 luglio ci sarà un lieve calo delle temperature al Nord Ovest, ma in Romagna si toccheranno comunque i 40/41°C. A Milano e Torino la temperatura sarà ancora di 36°, ma a Bologna arriverà a 39°C mentre a Foggia si toccheranno i 37°. Domenica gli effetti dell'onda depressionaria in arrivo saranno un po' più evidenti in tutto il centro-nord, portando ad un lieve calo dei valori termici. Ma è meglio essere chiari: farà comunque molto caldo. La colonnina di mercurio raggiungerà infatti i 36/38°C nelle regioni centrali e settentrionali.Al Sud farà ancora più caldo: sono infatti previste punte 40/41°C su Foggiano, Materano, Cosentino e zone interne del Cagliaritano.

(Infografica in alto di 3BMeteo)

Le città da "bollino rosso"

Il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute prevede per la giornata di oggi, venerdì 22 uglio 2022, il livello di emergenza massimo ("bollino rosso") in 16 città. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Roma e Viterbo. Le stesse 16 città sono indicate in rosso anche per la giornata di sabato.