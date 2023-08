Svolta meteo in arrivo, occhio ai termometri: di quanto scendono le temperature

Il caldo, quello vero, ha ormai i giorni contati. Sul fatto che nei prossimi giorni l'anticiclone africano lascerà lo Stivale non sembrano più esserci dubbi, anche se chi abita al Centro-sud per avere un po' di refrigerio dovrà aspettare qualche ora in più rispetto agli abitanti delle regioni settentrionali. Al Nord l'agognata svolta meteo dovrebbe arrivare già nel corso del fine settimana del 26-27 agosto. Ma vediamo le previsioni nel dettaglio. Secondo Giulio Betti, climatologo del Cnr, "l'intensa ondata di calore che da giorni sta interessando l'Europa centro occidentale e parte dell'Italia terminerà tra il 26 e il 27 agosto al Centro-Nord e tra il 28 e il 29 al Sud". Questa transizione, si legge in un tweet del meteorologo, "vedrà masse d'aria umida atlantica sostituire quelle calde e secche di matrice subtropicale" e "il passaggio sarà accompagnato da temporali anche forti".

Tra sabato e domenica dunque sono previste precipitazioni, anche forti e a carattere temporalesco, prima su Alpi, Nord Ovest e a nord del Po, e in un secondo momento su tutto il Centro-nord e il basso versante tirrenico. In ogni caso niente paura: "Le temperature - spiega l'esperto - caleranno su tutto il paese inaugurando, tra il 28 agosto e il 3 settembre, una fase più 'fresca' e a tratti instabile". Non solo: tra la fine di agosto e l'inizio di settembre non sono esclusi nuovi passaggi perturbati sulla penisola.

Quanto ai termometri, secondo 3BMeteo le temperature saranno in forte calo, "tanto da poter finire anche localmente sotto media sulle regioni settentrionali". Altri meteorologi prevedono un calo anche di 10 gradi, con le massime che dovrebbero riportarsi sotto i 30°C quasi ovunque e localmente anche intorno ai 25°C. Al Nord i termometri dovrebbero scendere in modo più marcato rispetto al meridione, ma il sunto è che presto l'afa degli ultimi giorni sarà solo un ricordo.

Continua a leggere su Today...