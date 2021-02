Meteo, dove nevica nel fine settimana: allerta gialla in nove regioni

L'ondata di gelo siberiano che sta per investire l'Italia porterà, oltre ad un drastico calo termico su gran parte dello Stivale, la neve in diverse regioni. La perturbazione raggiungerà il suo apice tra sabato 13 e domenica 14 febbraio, portando nevicate anche a bassa quota soprattutto al Centro-Sud. Le basse temperature previste a seguito della perturbazione favoriranno il formarsi di diffuse gelate.

Maltempo, dove nevica sabato 13 e domenica 14 febbraio

Secondo l'avviso del Dipartimento della Protezione civile, già a partire da oggi, venerdì 12 febbraio, i primi fiocchi inizieranno a scendere nelle zone sopra i 200-400 metri in calo fino a quote di pianura, su Marche, Lazio orientale e settentrionale, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose. Dal pomeriggio di domani, sabato 13 febbraio, si prevede il persistere di nevicate al di sopra del 200-400 metri in calo fino a quote di pianura sull'Abruzzo, con apporti al suolo da deboli a moderati fino ad abbondanti sulle aree interne montuose.

Meteo, le previsioni: pioggia e vento forte al Centro-Sud

L'avviso prevede inoltre, dal tardo pomeriggio di oggi, 12 febbraio, venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali con raffiche fino a burrasca forte su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana in estensione a Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda serata si prevedono infine temporali sui settori tirrenici di Lazio, Campania, Basilicata e Calabria settentrionale.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, sabato 13 febbraio, allerta gialla su tutto il territorio di Abruzzo, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e su alcuni settori di Campania, Sicilia e Sardegna.