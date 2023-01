"Sconsigliato mettersi in viaggio": la bufera di neve sul Centro Italia

Non ci sarà il gelo delle Alpi (-21 gradi oggi in Alto Adige) ma l'ondata di maltempo che sta interessando l'Italia si spinge verso Sud sospita da correnti artiche. Una allerta neve è prevista su diverse regioni del centro sud e in particolar modo in Abruzzo dove dal pomeriggio di oggi è sconsigliato il transito sulle autostrade A24 e A25 dove sono attese cospicue precipitazioni nevose nelle tratte comprese tra Carsoli e Teramo e tra Torano e Torre de Passeri e in corrispondenza dell'innesto A14. Anas sconsiglia gli utenti di mettersi in viaggio salvo per motivi di urgenza e solo dopo essersi informati sulle effettive situazioni meteorologiche in corso e sulle reali condizioni della circolazione in autostrada, di programmare il viaggio, se possibile, evitando di attraversare le tratte maggiormente colpite nelle fasce orarie più critiche; viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Come stabilito dal Piano operativo condiviso con la polizia stradale e con le Prefetture territorialmente competenti e in funzione dell'effettiva evoluzione dei fenomeni nevosi, possono essere attivati provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dinamico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate ed il loro accumulo, tali limitazioni attuate in via d'urgenza verranno mantenute per il tempo strettamente necessario in relazione alle previsioni meteo e alle condizioni di innevamento lungo tratte autostradali omogenee e funzionali alle esigenze operative, di sicurezza e fluidità della circolazione. Le limitazioni potranno riguardare anche singole carreggiate autostradali attraverso la relativa chiusura delle rampe direzionali in uscita dai caselli.

Allerta meteo anche in Campania con quota neve fino a 400 metri anche sulla fascia costiera: fino alle 8 di domattina sarà invece in vigore l'allerta arancione diramata ieri, con la previsione di venti molto forti e mare molto agitato con mareggiate, nevicate e gelate sull'intera Campania.

Le previsioni meteo per sabato 20 gennaio 2023

Se al Centro Sud è la neve a provocare disagi, a Venezia torna l'allerta acqua alta ed è stata annunciata la messa in campo del sistema Mose, le paratoie a difesa della città. Per le 9.55, in base alle previsioni del Centro maree del Comune, è prevista una massima di 115 centimetri.

Per domani sabato 21 gennaio al Nord tempo in gran parte stabile, pur con sole offuscato da velature e addensamenti più consistenti su Emilia Romagna e Veneto. Ancora qualche pioggia è attesa sul Riminese, con nevicate dai 200 metri circa sulle zone appenniniche. Al Centro schiarite prevalenti sul versante tirrenico, salvo addensamenti e deboli nevicate sulle zone più interne appenniniche. Instabilità diffusa sul versante adriatico con piogge e rovesci anche intensi tra Marche e Abruzzo centro-settentrionale, con neve già dai 200/400 metri ma a tratti a quote inferiori, specie verso sera quando non è escluso che i fiocchi possano mischiarsi alla pioggia sulle coste, fin nella notte successiva. Al Sud instabile già dal mattino sul versante tirrenico e in Sicilia con piogge e rovesci anche temporaleschi sulla Calabria, a tratti anche di forte intensità. Fenomeni più discontinui sulla Puglia, assenti sul versante ionico con schiarite. Neve dai 400/600m, anche in Sicilia. In Sardegna spiccata variabilità con rovesci intermittenti e neve dai dai 500m. Temperature in calo al Centro-Sud. Venti forti a rotazione ciclonica.

Domenica al Nord schiarite al Nordovest, nuvolosità irregolare al Nordest in estensione fino alla Val Padana occidentale entro sera. Addensamenti più compatti ancora sulla Romagna e sull'Emilia orientale con rovesci intermittenti, anche temporaleschi nel pomeriggio sulla costa. Neve a quote molto basse, dai 100m circa, a tratti anche più in basso in corrispondenza dei fenomeni più intensi. Al Centro instabilità diffusa sulle Marche con piogge e rovesci anche temporaleschi e neve dai 100/300 metri, a tratti a quote inferiori nella prima parte della giornata quando non escluso che fiocchi misti a pioggia possano raggiungere il litorale. Inizialmente più soleggiato altrove, salvo rovesci sul basso Lazio. Entro sera però instabilità in aumento sulla costa abruzzese con nuove piogge e rovesci in arrivo. Al Sud instabile sul versante tirrenico, Sicilia, Lucania e Salento con rovesci più frequenti sulle coste campane, più asciutto sul resto della Puglia e sui settori ionici peninsulari. In giornata però aumenta l'instabilità anche sui restanti settori peninsulari con rovesci a tratti temporaleschi entro sera su Basilicata e Salento. Neve dai 600/800 metri, compresa la Sicilia.