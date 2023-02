Italia sotto zero: dove nevica (anche a bassa quota) oggi e domani

L'Italia è sotto zero. Da alcune ore una massa di aria artica continentale è arrivata dalla Russia su tutta la penisola, con nevicate soprattutto lungo la costa adriatica, dall'Emilia Romagna alla Puglia, e sulle aree montane delle isole maggiori. Il freddo continuerà a scendere dal bassopiano sarmatico, ad ovest degli Urali e a nord del mar Caspio, riferiscono i meteorologi. Tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio sono previsti nubifragi in Sicilia, Calabria e Sardegna, oltre a forti nevicate a quote collinari. Neve fino a quote molto basse è prevista anche su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata. Temperature di 8-10 gradi al di sotto delle medie con gelate diffuse.

Nel corso della settimana, scrive l'esperto Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, le regioni che risentiranno dell'instabilità invernale saranno principalmente quelle adriatiche, del sud e le isole maggiori, esposte ai flussi freddi nordorientali e agli effetti di un vortice che questi alimenteranno tra il Mediterraneo e il Nord Africa. Su queste regioni saranno da preventivare nevicate a quote molto basse, a tratti pianeggianti e localmente fin sulle coste, mentre da venerdì 10 febbraio il flusso freddo russo comincerà ad attenuarsi e verrà sostituito dall'anticiclone in rinforzo dall'Europa occidentale che ripristinerà condizioni più stabili.

Intanto, una nevicata ha interessato alcuni comuni di Bari e del territorio della Murgia, nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio. Scuole chiuse per oggi a Ruvo di Puglia e a Gravina in Puglia, considerando anche la situazione delle strade. Neve anche ad Altamura e Spinazzola. Scuole chiuse anche a Minervino Murge, mentre i sindaci di Corato e Terlizzi, sempre nel barese, hanno deciso di mantenerle aperte. "Al momento non ci sono gli estremi per la chiusura delle scuole", ha scritto su Facebook Michelangelo De Chirico, il primo cittadino di Terlizzi. Poi ha aggiunto che "stiamo valutando l'eventuale uscita anticipata in caso di allerta o di peggioramento". Mentre il sindaco di Corato Corrado De Benedittis ha fatto sapere sempre su Facebook che "le strade sono libere e percorribili, i marciapiedi davanti alle scuole altrettanto. Il sale sparso ieri sera sui cavalcavia ha svolto la sua funzione antighiaccio".

Dove nevica nelle prossime ore, anche a bassa quota? Ecco le previsioni meteo nel dettaglio, secondo gli esperti di 3bmeteo.com.