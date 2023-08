Allerta meteo: dove piove oggi e dove arrivano temporali intensi e grandine

Sul fronte meteo le prossime ore saranno autunnali, o quasi: le previsioni aggiornate consegnano infatti un quadro fatto di pioggia, temporali, grandine, raffiche di vento in alcune regioni italiane, e temperature in calo anche di dieci gradi. Una vera e propria parentesi autunnale in piena estate. La Protezione civile ha emesso gli avvisi di maltempo per oggi, venerdì 4 agosto, per l'arrivo di una forte perturbazione atlantica: è allerta arancione in gran parte della Lombardia e nelle Marche. Allerta gialla, invece, per Lazio, Umbria, Abruzzo, alcune zone di Toscana ed Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, province autonome di Trento e Bolzano e il resto della Lombardia. I fenomeni temporaleschi più intensi, con possibile grandine, sono attesi oggi pomeriggio. Che tempo farà oggi e nel primo weekend di agosto? Di seguito, le previsioni meteo nel dettaglio.

Il caldo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni sembra essere destinato a terminare, almeno per il momento. Ieri si sono registrate temperature sopra i 30 gradi in gran parte del Paese, con afa soprattutto in pianura e picchi fino a 39 gradi come in Sicilia. Ora le previsioni indicano il possibile arrivo di grandine e bufere di vento. Nel corso della settimana la Penisola sarà raggiunta dal maltempo con temperature più simili all'autunno che a quelle ferragostane. Un brusco calo provocato, dicono gli esperti, da un ciclone in arrivo dalla Scozia che attraverserà la Francia e le regioni alpine, portando piogge intense prima al nord, poi al centro e nel fine settimana temperature sotto la media stagionale anche al sud.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 4 agosto 2023

Quella di venerdì 4 agosto si annuncia una giornata scandita da "nuovi forti temporali su parte del nord e in particolare su Alpi, Prealpi e Triveneto". Secondo gli esperti di 3bmeteo, "saranno possibili fenomeni localmente violenti con rischio grandine e violente raffiche di vento dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, ma questa volta anche tra Toscana, Umbria, Marche, Lazio interno e Abruzzo. Tra venerdì sera e sabato mattina il fronte temporalesco 'spazzolerà' anche gran parte del sud Italia, anche in questo caso con rischio fenomeni localmente violenti e nubifragi".

Dopo i danni causati dal maltempo la scorsa settimana, il comune di Milano ha disposto la chiusura di parchi, aree verdi e cimiteri e sospeso i mercati nelle vie con la presenza di alberi. Dalle 6 di oggi, venerdì 4 agosto, a Milano è in vigore un'allerta meteo arancione - criticità moderata, livello di pericolo tre su quattro - per temporali forti. Il provvedimento è stato emanato dalla protezione civile di regione Lombardia perché sul capoluogo meneghino continua a insistere un'area di forte instabilità meteo. Per venerdì - si legge nel bollettino - "si avrà la maggior probabilità di temporali forti ed organizzati sulla regione, anche a carattere di supercella. I fenomeni più intensi sono attesi in mattinata sulle zone prealpine e sui settori alpini centrali ed occidentali, in estensione e diffusione sull'Appennino, sulle pianure meridionali e centrali".

"Saranno possibili in queste fasi - sottolineano gli esperti - eventi di grandine medio grande,raffiche intense di vento e precipitazioni localmente forti. Tra il pomeriggio e la sera saranno possibili nuovi temporali sulle pianure occidentali, con i fenomeni - concludono le previsioni - in progressiva attenuazione dalla serata". Il 24 e il 25 luglio scorsi - quando Milano era stata "travolta" da due temporali spaventosi - in città era in vigore proprio un'allerta arancione. Tra il pomeriggio del 24 e l'alba del 25 il capoluogo e l'hinterland furono colpiti da grandinate, raffiche di vento fino a 100 chilometri orari e un vero e proprio nubifragio, con quasi 50 mm di pioggia caduti in un'ora. Sotto la Madonnina, tra alberi caduti, tetti scoperchiati e auto distrutte dai rami, è ancora in corso la conta dei danni.

Annunciato dalle previsioni meteo, non si è fatto attendere il maltempo previsto già nella serata di giovedì 3 agosto appena oltre i confini bresciani, sul Sebino e nelle valli bergamasche, in alcune zone della Valcamonica. È però soprattutto in provincia di Bergamo che i temporali hanno fatto danni e creato disagi. In diverse località si segnalano alberi caduti e rami spezzati, allagamenti in ordine sparso: problemi alla circolazione sulla strada provinciale 49bis a causa di uno smottamento. I fenomeni temporaleschi si sono scatenati ad alta intensità a livello locale. Grandine come neve a Isola di Fondra, in Val Brembana: per ripulire le vie sono scese in strada le ruspe. Lo testimoniano le foto e il video (che vi riproponiamo qui sotto) pubblicati dal consigliere comunale Felice Midali.

Non andrà meglio sabato 5 agosto. Sono possibili temporali sparsi, localmente intensi, su Appennino e versante driatico. Coinvolta marginalmente anche la Sicilia, specie nordorientale. Andrà meglio in Sardegna, dove però ci sarà forte vento. Piogge e rovesci anche sul nordest, mentre il tempo andrà migliorando sul nordovest. Domenica 6 agosto generalmente più soleggiata, salvo ancora qualche rovescio sul basso versante tirrenico e nuovi temporali in arrivo sul nordest.

Le immagini satellitari mostrano l'arrivo di un fronte di aria fresca dal nord Europa, movimento tipico dei mesi di settembre e ottobre. Il primo weekend di agosto sarà segnato dal un brusco calo delle temperature. Secondo gli esperti, ci sarà un "deciso calo anche di 8-10°C al centrosud. I valori termici si porteranno così anche sotto le medie del periodo per il primo weekend di agosto, con clima frizzante nottetempo e all'alba, mentre le massime non dovrebbero superare quasi ovunque i 28-30°C".

A infastidire ci sarà anche il vento, in particolare al sud, versante tirrenico, Sicilia e Sardegna, con raffiche talora superiori ai 70-80km/h nel weekend e rischio locali danni e/o disagi. "I mari di conseguenza saranno molto mossi o agitati specie tra Corsica, Sardegna, Sicilia e in generale sul Tirreno", avvertono gli esperti. Il maltempo dovrebbe però essere solo una parentesi, con una seconda settimana di agosto più "tradizionale" e caldo, anche molto intenso, tra il 10 e il 12 agosto.

