Ecco l'estate, ma con il primo "intervallo": ancora temporali, le zone colpite

La prima ondata di caldo portata dall'anticiclone africano ha finalmente portato l'estate anche sull'Italia. Una fase calda che, purtroppo, subirà subito un intervallo nel weekend che sta per iniziare, soprattutto in alcune zone. Il fine settimana sarà caratterizzato da qualche ultimo temporale, anche di forte intensità, soprattutto nella giornata di sabato. L'allontanamento dell'anticiclone africano garantirà inoltre un calo delle temperature con clima generalmente meno caldo anche se le massime potranno essere ancora localmente sopra media. Passaggi instabili sono attesi anche negli ultimi giorni di giugno e per l'inizio di luglio.

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Secondo gli esperti di 3bmeteo, le precipitazioni più intense sono previste per domani, sabato 24 giugno. Nubi al Nord, in particolare sul Triveneto e sulla Romagna, con qualche sporadico rovescio, ma in attenuazione. Rovesci e temporali nelle zone centrali, localmente forti tra Marche e Abruzzo, maggiori aperture in Umbria e sul versante tirrenico. Possibili piogge intense anche su Roma. Situazione simile al Sud con qualche rovescio o temporale su Molise e Puglia settentrionale, con temperature in calo in tutto lo Stivale.

Nella giornata di domenica 25 giugno è atteso un nuovo miglioramento: cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, con sporadici addensamenti sui settori alpini e prealpini. Una situazione simile a quella che vedremo al Centro, dove è previsto qualche isolato piovasco su Abruzzo e Lazio. Temperature ancora in calo al Sud, mentre i termometri dovrebbero tornare a salire nelle regioni settentrionali. Una pausa per questo primo intervento estivo che dovrebbe avere "vita" breve. Già a partire dalla prossima settimana il bel tempo dovrebbe tornare su tutto lo Stivale.

