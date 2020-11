Si ferma l'anticiclone, arriva il maltempo: giù le temperature, perturbazioni a raffica sull'Italia

Non tutto il freddo viene per nuocere: l'arrivo della pioggia e il rinforzo dei venti favorirà il rimescolamento dell'aria garantendone una migliore qualità specie nelle pianure del Nord e nelle valli del Centro alle prese con alti livelli di inquinamento

La stabilità atmosferica che ha caratterizzato la prima parte di novembre ha le ore contate. Lo spiegano a Today.it i meteorologi di 3bmeteo. "Tra domenica sera e martedì infatti tornerà la pioggia grazie a una perturbazione che scivolerà da Nord a Sud coinvolgendo un po' tutta l'Italia".

Maggiormente interessate dal maltempo saranno le regioni tirreniche e il Nordest: lunedì sono infetti previsti rovesci e temporali che si sposteranno poi al Sud. Ma il peggioramente comincerà già dalla serata di domenica con un generale rinforzo dei venti, dapprima di Libeccio ma poi ruoteranno ovunque dai quadranti settentrionali, anche moderati o tesi al Centrosud e le temperature scenderanno di qualche grado.

Che tempo farà la prossima settimana

Nel corso della nuova settimana l'alta pressione tornerà a rimontare da ovest, favorendo un nuovo generale miglioramento; tuttavia è possibile che tra il 20 e il 22 novembre una seconda e più intensa perturbazione, questa volta seguita da aria fredda in arrivo dal Nord Europa, investa il nostro Paese. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com Fabio Da Lio si potrà assistere anche a qualche nevicata sugli Appennini complice un forte abbassamento delle temperature.

Non tutto il freddo viene per nuocere: se infatti dovremo dire addio alle temperature miti, si assisterà a un miglioramento della qualità dell'aria. La stasi anticiclonica delle ultime settimane non ha favorito il rimescolamento dell'aria in particolare sulle pianure del Nord, ma anche nelle valli del Centro, spesso interessate da foschie dense, nebbie e nubi basse, con un inesorabile incremento degli inquinanti negli strati inferiori dell'atmosfera.

Il peggioramento di lunedì, con l'arrivo della pioggia e il rinforzo dei venti, favorirà il rimescolamento dell'aria garantendone una migliore qualità.

Concentrazioni di polveri sottili oggi e la previsione per lunedi