Il freddo ha i giorni contati: temperature in rialzo (con una grande incognita)

Finora la primavera è stata decisamente sottotono e nel prossimo fine settimana non andrà meglio. L'Italia sarà infatti preda di un nuovo vortice - l'ennesimo di questo maggio decisamente piovoso - che nella giornata di sabato porterà a precipitazioni diffuse su buona parte dello Stivale con fenomeni localmente molto abbondanti su Calabria, Sicilia e Piemonte. Per un paio di giorni farà ancora piuttosto fresco, almeno considerato il periodo, poi le temperature dovrebbero iniziare a risalire.

Secondo 3BMeteo, lunedì i valori più elevati sono attesi al Nordest e in Toscana dove si potranno toccare anche i 26-28°, mentre martedì 23 maggio sarà la giornata più calda con temperature che al Nord e di nuovo sulla Toscana saliranno addirittura fino a 27/29°C. Insomma, farà piuttosto caldo, in particolare nelle regioni settentrionali, mentre localmente al Sud i valori potrebbero risultare un po' inferiori.

Chi spera in un arrivo repentino dell'estate resterà però deluso. L'incognita è rappresentata ancora una volta dalla presenza di una vasta area di bassa pressione sul bacino del Mediterraneo che ci espone all'arrivo di nuove piogge e perturbazioni. Le condizioni meteo dunque resteranno generalmente instabili, anche se per la prossima settimana il tempo dovrebbe essere più soleggiato. Insomma, se è vero che le temperature si porteranno gradualmente su valori più consoni alla stagione, l'alta pressione continuerà a insistere ancora per un po' sul nord Europa lasciando scoperto il Mediterraneo.

Secondo 3BMeteo, la situazione non è destinata a cambiare neppure per la settimana compresa tra il 29 maggio e il 5 giugno. "Le anomalie di pressione negative su tutto il Mediterraneo - si legge - favoriranno un contesto ancora piuttosto piovoso su tutto lo Stivale". I valori termici potrebbero essere ancora una volta quasi estivi al Nord e "forse ancora lievemente sotto le medie al Sud". Ne riparleremo.