Freddo e neve (anche al Sud) ma fino a quando? In arrivo il ribaltone

Una domenica di freddo e maltempo per l'Italia questa di oggi 17 gennaio, colpa della formazione di un minimo depressionario sul Golfo Ligure, in graduale trasferimento sul Tirreno meridionale, che porterà un consistente aumento della ventilazione, dapprima sulla Sardegna, poi sulle regioni tirreniche del Sud. Nel contempo, il richiamo di aria più fredda dai Balcani porterà locali nevicate sulle regioni centro-meridionali, fino a quote collinari in serata sul medio versante adriatico.

Sulla base delle ultime previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la Sardegna (su cui si prevedono raffiche di vento fino a 60/80 chilometri orari), Sicilia e Calabria che vedranno le proprie coste sferzate da forti mareggiate.

Attenzione in particolare alla neve che scenderà fino a quota 200 metri su su Marche, Abruzzo e Molise, ma anche sulla Puglia. Nevicate più consistenti su Basilicata e Calabria, soprattutto su quote più alte, 600-800 metri.

Freddo e neve, ma fino a quando?

L'aria molto fredda di origini russe sferzerà l'Italia attraversando i Balcani e l'Adriatico portando nevicate anche al Sud nella giornata di oggi, ma da domani lunedì 18 gennaio torneranno condizioni di bel tempo con qualche banco di nebbia al mattino, quale residua nuvolosità sui versanti adriatici e al Sud, ma senza precipitazioni.

L'inizio della settimana però sarà caratterizzato da un clima rigido con diffuse gelate notturne. Un rialzo delle temperature si avrà soltanto tra martedì e mercoledì quando è atteso l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che segnerà la seconda metà della settimana con piogge che saranno più insistenti a partire da giovedì e venerdì.