Quanto sarà freddo e dove nevicherà nei prossimi giorni

Persiste il maltempo su gran parte dell'Italia con venti forti, mareggiate e neve. Colpa di una ampia depressione che sta interessando la nostra penisola e che tenderà a spostarsi dal mar tirreno verso levante determinando ancora intensi venti dai quadranti occidentali sulle estreme regioni meridionali, con raffiche di burrasca o burrasca forte, su Sicilia e Calabria. Previste forti mareggiate lungo le coste esposte.

Per oggi 8 gennaio 2024 prevista allerta gialla in otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Sardegna e Sicilia.

Previsto un ulteriore calo delle temperature che favorirà nevicate fino a bassa quota al Nord e sue regioni adriatiche. Non sarà un evento eccezionale ma pienamente normale in un contesto che ha visto caldo anomalo sull'Italia fino a poco prima dell'Epifania. Il picco del "freddo" arriverà domani martedì quando l'Italia sarà preda di un flusso di correnti fredde che andrà a stimolare la formazione sul Mediterraneo occidentale di un nuovo vortice di bassa pressione. L'aria più mite richiamata da questo minimo potrà entrare in contrasto con l'aria fredda che ancora affluirà sull'Italia e produrre dell'instabilità. Qualche pioggia attesa ancora anche Sud e sulle Isole maggiori ma deboli fenomeni potranno interessare anche il Piemonte e la dorsale appenninica adriatica risultando nevosi fino a quote collinari. Sulle regioni tirreniche e sulle Isole maggiori è invece atteso un aumento termico tra mercoledì e giovedì.

Tra venerdì e il weekend un nuovo impulso artico punterà l'Italia ma la sua traiettoria è ancora abbastanza controversa. Se fino al 13-14 gennaio la tendenza meteo è delineata, sul medio termine avvezioni fredde e calde si alterneranno e non è possibile definire un quadro ben delineato.