Pioggia e freddo, ma fino a quando? Non ci sono buone notizie

Si è perso il conto dei vortici ciclonici che dall'inizio di Aprile quasi senza interruzione si sono susseguiti sull'Italia. Quest'ultimo, in approfondimento sul Mar Ligure è arrivato direttamente dalla Francia ed è alimentato da correnti fredde nord atlantiche. Ci farà compagnia per l'intera giornata di sabato e anche per quella di domenica rinnovando rovesci, temporali, grandinate e anche nevicate sui rilievi seppur non alle basse quote degli scorsi giorni.

I primi temporali sono arrivati in nottata sul medio alto Tirreno colpendo prevalentemente la Toscana dove gli accumuli sono stati notevoli, fino ai 40/45 millimetri, poi si sono propagati al Lazio con punte di 35/40mm sulla provincia di Roma, infine anche sulla Campania dove il fronte è appena arrivato. Qualche nevicata in Appennino in Abruzzo con quota neve scesa fino a 1300 metri.

Nel corso delle prossime ore il minimo si sposterà poco restando più o meno ancorato al Mar Ligure. Da quella posizione terrà banco soprattutto sull'area tirrenica centro meridionale ma qualche temporale potrà interessare anche alcune zone del Nord, soprattutto Liguria, Piemonte occidentale e parte del Triveneto.

Il vortice di bassa pressione che sta portando instabilità diffusa sull'Italia avrà una storia importante anche nella giornata di domenica. Il minimo si manterrà ancora sull'area tirrenica ma si abbasserà di latitudine posizionandosi tra la Calabria e la Sicilia. Da quel punto la nuvolosità che ruoterà attorno alla bassa pressione si mostrerà più attiva sulle regioni centro meridionali dove rinnoverà piogge, temporali e locali grandinate. Le basse temperature favoriranno anche delle nevicate ma solo sulle cime più alte dell'Appennino. Meno esposte le regioni settentrionali, la Sardegna e la Toscana più lontane geograficamente dal vortice e più immerse in una pseudo alta pressione che tuttavia non impedirà qualche isolato fenomeni di instabilità a carattere locale.

Ma fino a quando farà freddo?

La fase di instabilità che l'Italia sta attraversando dall'inizio del mese di aprile non si concluderà a breve. Il motivo va ricercato in una configurazione di blocco esercitata da un anticiclone freddo centrato sulla Scandinavia che si chiude ad anello con l'anticiclone sub tropicale di stanza sull'Europa occidentale. Questa barriera non solo non consente alle correnti atlantiche di raggiungere l'Europa, ma invoglia l'aria più fredda proveniente dalla Russia a raggiungere il settore centrale e poi piegare verso il Mediterraneo. In questo modo resta in vita una circolazione di bassa pressione che trae energia dall'umidità del nostro mare. In parole povere ancora pioggia e temporali per l'Italia, tra l'altro poco organizzati perché non c'è un unico vortice e quindi non c'è un vero e proprio fronte perturbato. Saranno situazioni instabili anche diffuse che si svilupperanno a macchia.

La giornata di lunedì sarà quasi una fotocopia di quella di domenica, l'instabilità interesserà prevalentemente le regioni centrali adriatiche e tutto il Sud dove avremo rovesci e temporali, più diffusi nelle ore centrali. Maggiori schiarite interesseranno le regioni centrali tirreniche, la Sardegna e tutto il Nord ma non senza qualche spunto instabile pomeridiano a ridosso dei rilievi e sul basso Lazio. Le temperature saranno ancora fresche e leggermente sotto media nelle zone instabili, in media altrove. La ventilazione risulterà ancora accesa dai quadranti settentrionali o occidentali.

La giornata di martedì sarà meno instabile soprattutto nella prima parte. Avremo una nuvolosità irregolare al Centro-Sud ma con fenomeni isolati mentre al Nord ci sarà più sole. Il pomeriggio sarà invece più instabile al Centro-Sud con possibilità di qualche temporale soprattutto tra la dorsale appenninica e la fascia tirrenica. Qualche piovasco non sarà escluso anche sulle zone alpine e prealpine. Le temperature saranno in lieve aumento. La ventilazione meno accesa.

Brutte notizie insomma per chi sperava in una primavera soleggiata che aprisse in anticipo la stagione estiva. Ma come è noto questa è una stagione caratterizzata da piogge che sono un toccasana contro la persistente siccità che attanaglia purtroppo vaste aree d'Italia e che - purtroppo - anche in questa fase sono solo lambite delle perturbazioni più importanti.

Come siamo messi con la siccità

D'altronde l'inverno 2022-23 ha avuto due protagonisti: scarse precipitazioni e temperature elevate. Inoltre le temperature elevate registrate da metà febbraio hanno ridotto del 50% la già scarsa neve che si era raccolta in montagna portando a una fusione anticipata: in pratica le riserve di acqua che ci sarebbero servite in estate si sono già riversate nei fiumi e - da lì - scorrono verso il mare.

Per quanto riguarda le temperature del trimestre Maggio-Luglio, quasi tutti i centri meteorologici europei sono concordi nell’indicare, con una probabilità fra il 50 e il 60%, valori sopra la media su tutta Europa. Al Nord Italia tale percentuale sale fino al 70%.

Se, dunque, il 2022 era già stato un anno caratterizzato dalla siccità, l’estate 2023 non sarà in condizioni migliori. Proprio quando le nostre attività, dall’agricoltura alla produzione di energia idroelettrica – ma anche gli ecosistemi naturali – avranno maggior bisogno di acqua, questa probabilmente scarseggerà, perché non potremo contare su quella riserva strategica, la neve, che dovrebbe essere retaggio dell’inverno, e perché è già il secondo anno di siccità di fila per l’Italia.