Pioggia e anche neve, ma quanto dura? Le previsioni per i prossimi giorni

Una veloce perturbazione atlantica in transito sull'Italia continuerà a portare oggi Lunedì 9 gennaio maltempo su Nordeste Centro-Sud tirrenico con nubifragi su Lazio e Campania e alta Calabria. Ma già domani, Martedì 10 gennaio tornerà il sole grazie a forti venti di Maestrale che spazzeranno le nuvole su gran parte del Paese provocando anche un crollo delle temperature, soprattutto le minime. Buone notizie per gli amanti degli sci che dopo aver trovato poche zone innevate potranno contare su un nuovo manto nevoso: in queste ore la quota neve si è spinta fino a toccare i 600 metri in Alto Adige ma i maggiori accumuli si sono avuti sui settori più occidentali della Valle d'Aosta sul Monte Bianco. Nevicate anche sull'Appennino con fiocchi che cadranno fino a 1200 metri, e potranno essere copiose sul settore laziale, mentre andranno attenuandosi tra il pomeriggio e la sera su quello toscano ed emiliano.

Dopo la neve il freddo

Martedì 10 gennaio sono previsti forti venti di Maestrale a spazzare via il maltempo che resterà a caratterizzare la giornata sul basso Tirreno e localmente ancora in Molise, Puglia, Basilicata. Tutto il resto d'Italia vivrà una giornata di sole ma con temperature ben più freddo al mattino e nella notte a causa del vento freddo in arrivo dal Nord. Nuova ondata di maltempo in arrivo mercoledì sera con qualche pioggia al Nordest in estensione al Centro-Sud nelle ore notturne. Poi da giovedì torna l'alta pressione che garantirà un weekend di bel tempo forse offuscato da qualche pioggia domenica sulle zone tirreniche. Un contesto tipicamente tardo autunnale.