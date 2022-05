Meteo, con Hannibal arriva il primo caldo

Dopo alcune settimane di tempo incerto, precipitazioni e temperature sotto la media stagionale, nei prossimi 10 giorni potrebbe cambiare tutto grazie all'arrivo di Hannibal, il primo anticiclone dell'anno che ingloberà il nostro Paese almeno fino al 22 maggio. La prossima settimana potrebbe essere ancora più calda, con valori record al Nord-Ovest, ma ovviamente questa tendenza è da confermare.

Come confermato dagli esperti de IlMeteo.it, da domani, venerdì 13 maggio, "l'alta pressione si espanderà anche verso le regioni meridionali, lasciando un po’ più scoperto il settore alpino a deboli infiltrazioni fresche atlantiche: nel weekend non escludiamo un temporaneo aumento dell’instabilità con temporali al settentrione; si dovrebbe trattare di instabilità pomeridiana in un contesto soleggiato, con qualche acquazzone dapprima in montagna e poi localmente in discesa verso la Pianura Padana".

Discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima settimana: se il ritorno di Hannibal venisse confermato, il termometro in Italia potrebbe salire sopra i 35 gradi. Secondo i meteorologi nelle prossime ore ci sarà un tempo soleggiato da Nord a Sud, con qualche eccezione sui rilievi meridionali e sulla Alpi orientali, zone che potrebbero essere colpite da precipitazioni sparse. Da domani invece aumenterà un po’ l’instabilità al Nord con acquazzoni pomeridiani attesi a macchia di leopardo sulle montagne del Triveneto. Durante il weekend le regioni settentrionali verranno investite da alcune correnti fredde che potrebbero causare fenomeni temporaleschi.

L'arrivo di Hannibal rappresenta un assaggio di estate: a maggio l'inclinazione dell'asse terrestre è la medesima del mese di luglio come radiazione solare, questo significa che è necessario prendere le giuste precauzioni per evitare scottature e insolazioni: crema solare, cappellino e bere tanta acqua sono le principali indicazioni da tenere sempre a mente.