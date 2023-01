L'inverno è arrivato: neve, grandine e temporali da Nord a Sud

Dopo un inizio stentato, l'inverno sta entrando nel vivo. A partire da oggi, martedì 17 gennaio, l'Italia verrà investita da una nuova perturbazione particolarmente attiva, che impegnerà gran parte delle nostre regioni, seppur con effetti diversi a seconda delle zone. Il maltempo diventerà protagonista da Nord a Sud, con neve anche in pianura e precipitazioni intense che non risparmieranno neanche le regioni meridionali. Un'ondata di gelo che ovviamente porterà in dote anche un drastico calo delle temperature su tutto lo Stivale.

Meteo, l'inverno è arrivato: le previsioni

Secondo gli esperti di 3bmeteo, al Nord si assisterà ad un aumento della nuvolosità già in mattinata sulle Alpi occidentali, in Liguria e sulla Val Padana, con piogge sparse e nevicate a quote basse sulle Alpi, oltre i 700/1000m in Appennino. Nel corso della giornata i fenomeni si propagheranno rapidamente da sud verso nord raggiungendo anche le Alpi centro-orientali. Sono attese precipitazioni sparse, con l'aria fredda in circolazione che permetterà alla neve di cadere a tratti fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed ovest Emilia.

Pioggia e temporali saranno protagonisti sulle regioni centrali e meridionali. Fenomeni temporaleschi di forte intensità dovrebbero coinvolgere l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. "Non sono esclusi locali nubifragi tra bassa Toscana e Lazio - scrivono gli esperti - mentre in Appennino nevicherà dai 1000/1300m, a quote temporaneamente superiori nel pomeriggio sul Lazio. In serata le piogge si attenueranno sul versante tirrenico a partire dalla Toscana. Al Sud saranno ancora presenti le piogge legate alla precedente perturbazione al mattino sulle tirreniche peninsulari, ma il nuovo fronte determinerà una loro intensificazione in tarda mattinata su Campania e alta Calabria, con fenomeni anche temporaleschi e di forte intensità e localmente accompagnati da grandine in estensione a Basilicata e Puglia, anche se sul versante adriatico risulteranno più deboli. Qualche pioggia fin sulla Sicilia settentrionale, assenti invece sul versante ionico. In Sardegna attesa forte instabilità sin dal mattino soprattutto sul versante occidentale, con rovesci e temporali. I venti soffieranno forti da sudovest e le temperature aumenteranno lievemente al Sud".

La perturbazione continuerà ad insistere anche nella giornata domani, mercoledì 18 gennaio, con rovesci temporaleschi sui settori tirrenici centro-meridionali. In serata nuova intensificazione dell'instabilità anche sull'alto Tirreno e in Liguria, con piogge e rovesci in estensione alla bassa Val Padana, mentre sul resto del Nord il clima sarà più asciutto anche con ampie schiarite. Clima più asciutto al Nord, ma temperature in forte calo almeno fino al weekend.