E ora tocca a Piemonte, Sicilia e Calabria: nuovo ciclone nel weekend

Un nuovo sistema depressionario è in formazione nel bacino del Mediterraneo: come nel caso del ciclone che ha imperversato lo scorso 15-16 maggio anche in questo caso si tratta di una depressione il cui minimo dall'Africa settentrionale tende a portarsi verso nord. "Una ciclogenesi favorite dalla presenza di alte pressioni sul centro-nord Europa" come spiega l'esperto meteo del Cnr Giulio Betti che sottolinea come rispetto all'ultima perturbazione l'ondata di maltempo colpirà più ad ovest.

Da domani venerdì 19 maggio piogge frequenti sono previste sul Piemonte, in particolare sulla parte occidentale della regione. Sulle aree pedemontane ed alpine in genere potrebbero cadere anche sui 300 millimetri, ma le piogge interesseranno in particolare anche Torinese e Cuneese, con qualche trabocco anche più a nord. Rischi inferiori a livello idrogeologico, ma non nulli. Nevicherà sui 1800-2000 metri inizialmente, poi si salirà ancora.

Piogge anche su Liguria, Emilia, ovest Lombardia. Dovrebbe essere invece risparmiati i territori alluvionati dell'Emilia Romagna dove si registreranno solo piogge sparse. È bene ricordare che date le diffuse criticità, anche poca pioggia può provocare ulteriori disagi, in particolare sui settori appenninici e collinari interessati da frane attive.

Ma quanto durerà la nuova ondata di maltempo? Piogge abbondanti e persistenti interesseranno sia sabato che domenica sempre il Piemonte occidentale, mentre sul resto della penisola le precipitazioni restano sparse, più frequenti su Sardegna, Calabria Ionica, Sicilia orientale, Basilicata, Abruzzo e Molise. L'invito anche per le zone non alluvionate è quello di tenersi aggiornati sulle previsioni di dettaglio e sull'emissione di eventuali allerta meteorologiche.

Particolare attenzione anche su Sicilia orientale e bassa Calabria ionica dove vi è il rischio di fenomeni intensi e temporaleschi con possibilità di nubifragi. In particolare su Messinese ionico e Reggino gli accumuli pluviometrici potranno raggiungere picchi di 150/200mm sabato in 24 ore, con possibili conseguenti criticità idro-geologiche.