Maltempo, frane ma anche incendi: ora l'Italia aspetta la neve

A causa delle forti piogge, una maxi frana si è staccata nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre coinvolgendo diversi tornanti della strada statale 52 bis del Passo Monte Croce Carnico. L’arteria è gravemente compromessa ed è stata immediatamente chiusa al traffico da e verso l’Austria. Ha ceduto anche il pilone di una galleria. Per fortuna nessuna persona è stata coinvolta dallo smottamento: la strada non sarà percorribile per un lungo periodo.

Ma non è solo la zona di Udine a subire i disagi della perturbazione meteorologica che sabato ha colpito l'Italia: sempre al Nord in Valcamonica la pioggia - oltre 150 millimetri in 24 ore - e la neve hanno fatto esondare diversi torrenti e causato numerosi smottamenti. La situazione più critica resta quella di Piancogno, dove nella notte tra giovedì e venerdì massi grossi come alberi (in tutto 500 metri cubi) hanno travolto recinzioni e reti e raso al suolo un'abitazione di via Vigne (per fortuna vuota). I residenti della zona restano ancora fuori dalle proprie case: le operazioni di messa in sicurezza della parete rocciosa dovrebbero cominciare oggi, domenica 3 dicembre.

Ben 5 frane si sono registrate a Cevo, imponendo la chiusura della Sp 6. Uno smottamento avvenuto nella serata di sabato 2 dicembre a Monno ha bloccato la Statale 42 del Tonale: poco dopo le 19 una frana si è staccata dalla parete in località Iscla invadendo l'intera carreggiata. Nessun ferito o auto colpita dai detriti, per fortuna, ma la chiusura dell'unica strada che porta a Ponte di Legno ha causato non pochi disagi. La Statale è stata riaperta verso le 22 ed è stato istituito il senso unico alternato. Intere frazioni sono state invase dal fango, come si vede nei filmati dei vigili del fuoco che nelle ultime 48 ore hanno effettuato decine di interventi. La zona più colpita risulta essere quella compresa tra i comuni di Berzo Demo, Cevo, Andrista, Capo di Ponte, Paspardo e Sellero: cantine e garage allagati, ma nessuna casa evacuata. Esondato anche il lago di Iseo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Situazione opposta al Sud e in particolare in Puglia dove sul Gargano sono stati distrutti dagli incendi oltre 800 ettari di bosco. A Vieste evacuate anche tre strutture turistiche.