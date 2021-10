Maltempo in arrivo sull'Italia: le regioni colpite

Nei prossimi giorni l'Italia verrà raggiunta da un fronte instabile di origine atlantica che poterà piogge e maltempo a partire dalle regioni settentrionali. Il team del sito iLMeteo.it avvisa che i precursori del fronte saranno non solo le nebbie sulla Pianura Padana (segno dell'invecchiamento dell'alta pressione), ma anche i venti meridionali più umidi che aumenteranno la nuvolosità su molte regioni. I venti più miti e la nuvolosità più diffusa saranno i responsabili dell'aumento, anche sensibile, delle temperature notturne.

Meteo: in arrivo una nuova perturbazione

Da giovedì 21 ottobre la perturbazione raggiungerà il nord con le piogge che interesseranno soprattutto i settori alpini, prealpini e la Liguria centro-orientale, mentre al centro sono previste precipitazioni su Toscana, Umbria e Lazio.

Nei giorni successivi le piogge colpiranno soprattutto le regioni centrali dove non è escluso neppure qualche isolato temporale. Ombrelli aperti venerdì nel sud della Toscana, sulle Marche e ancora nel Lazio in Campania e in Sicilia, mentre nel corso del weekend le piogge insisteranno soprattutto al sud, come Sicilia e Puglia. Nel frattempo al nord tornerà a ricostituirsi l'alta pressione che riporterà condizioni di tempo nuovamente soleggiato ma una ennesima diminuzione delle temperature, specie notturne.