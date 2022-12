Pioggia, vento e anche neve: le regioni colpite dal maltempo

Nuova ondata di maltempo nel weekend. Nei prossimi giorni si prevedono ancora piogge e rovesci, ma la buona notizia è che paradossalmente ci sarà anche un rialzo termico determinato, spiegano i meteorologi di 3BMeteo, "dal rinforzo della ventilazione di Scirocco".

Che cosa succederà dunque? Iniziamo dalla giornata di sabato 3 dicembre 2022. Piogge e temporali interesseranno in particolare le zone tirreniche, ovvero Liguria, bassa Toscana, Lazio e Campania. Sono previste precipitazioni (anche abbondanti) su alto Veneto, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Attenzione alla neve che sulle Alpi occidentali cadrà copiosa già a partire dai 700-900 metri, mentre sull'Appennino solo sopra i 1.100-1.300 metri.

Il vento sarà sostenuto: lo scirocco soffierà fino a 70 km/h sull'Adriatico e lungo tutto il Tirreno, mentre sul Centro e Ponente ligure le raffiche toccheranno gli 80 km/h. Al Sud ci sarà un netto rialzo termico (in Sicilia il termometro toccherà i 20 gradi) mentre al Nord le massime non andranno sopra i 6-8° C.

Le previsioni per domenica 4 dicembre 2022

Veniamo alla giornata di domenica 4 dicembre. I meteorologi prevedono rovesci ancora una volta su Liguria, Toscana, Lazio e Nord-Est. Ci saranno inoltre "locali episodi temporaleschi" in Puglia e Sardegna e piogge deboli sulle pianure settentrionali. Ci sarà un leggero aumento termico al Nord, più marcato sulle regioni Adriatiche con massime di 17-20°C tra coste abruzzesi, pugliesi e siciliane.

