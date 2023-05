L'Italia ostaggio del maltempo: ancora temporali e grandine

Niente anticiclone, niente estate. L'Italia rimane in ostaggio dell'instabilità, con una nuova fase di maltempo che è attesa nelle prossime ore. L'assenza dell'alta pressione, in questo momento concentrata sull'Europa nordoccidentale, causerà la formazione di una diffusa instabilità sulle Prealpi, sull'Appennino e sulle zone interne delle isole maggiori, con rovesci e temporali dal pomeriggio che sconfineranno alle pianure piemontesi e lombarde e localmente alle coste del Sud Italia.

Meteo, tornano pioggia e temporali

Secondo gli esperti di 3bmeteo, la giornata di oggi, martedì 30 maggio, vedrà la comparsa di addensamenti su Friuli VG, Trentino, Prealpi lombardo-venete, Alpi occidentali e Appennino Ligure, con rovesci e temporali che sconfineranno alla costa ligure ed entro sera alle pianure piemontesi e lombarde, localmente anche forti e accompagnati da grandine al Nordovest, dove saranno possibili nubifragi. Instabilità anche al Centro, con temporali forti accompagnati anche da grandine sulle zone interne del Lazio, sulla bassa Toscana e sul versante tirrenico. Situazione simile al Sud, con rovesci, anche forti, specie sul settore campano-lucano, in locale sconfinamento alle coste tirreniche, e in Sardegna.

Per la giornata di domani, mercoledì 31 maggio, ancora pioggia al Nord, con un'intensificazione nel pomeriggio su Prealpi e Appennino, temporali frequenti al Nordovest, con locali sconfinamenti a pianure piemontesi, lombarde e alla costa ligure. Migliora il tempo in Toscana e su gran parte delle zone centrali, con i temporali che potrebbero comunque verificarsi tra Lazio e Abruzzo. Soleggiato al Sud, con qualche piovasco in Sardegna e in Puglia. Qualche temporale nelle aree interne di Calabria e Sicilia, con la situazione che dovrebbe tornare alla normalità verso sera, prima della nuova perturbazione prevista per il fine settimana.