Maltempo in arrivo: fine settimana di freddo sull'Italia

Nel fine settimana dell’8 e del 9 gennaio 2020 non ci sarà un miglioramento delle previsioni del tempo perchè, come spiegato dagli esperti di 3BMeteo, arriveranno sull’Italia una serie di perturbazioni. “Una nuova giungerà sabato sui confini alpini centro-occidentali e in Sardegna e si porterà rapidamente verso il Meridione, tralasciando le regioni centro-settentrionali. L'altra giungerà sabato sera sui confini alpini occidentali e si porterà domenica sulle regioni centrali e meridionali con maltempo in intensificazione e neve anche a quote basse. Vediamo allora nel dettaglio che tempo farà sull’Italia sabato 8 e domenica 9 gennaio.

Un nuovo fronte di aria fredda arriverà dalle Alpi ma il suo passaggio sarà rapido. Il paradosso è che non interesserà però le regioni del nord e centro-nord, bensì quelle meridionali, con piogge e rovesci soprattutto in Puglia, Calabria, Basilicata e nord Sicilia. L'aria fredda porterà anche la neve sull'Appennino a quote prossime ai 1000 metri, anche se entro sera i fenomeni tenderanno ad attenuarsi da nord. Non sarà però una temperatura isolata perchè il termometro crollerà in tutto il territorio nazionale, con anche raffiche fino a 100km/h sul Mar di Sardegna.

Questa perturbazione lascerà l’Italia sabato sera, ma non sarà tregua dal freddo perchè è già prevista un nuovo fronte di maltempo. Molte nuvole arriveranno al Centro-Nord con nevicate sulle Alpi a quote basse. “Non è escluso nella prima parte della giornata qualche fiocco di neve misto a pioggia fin sulla Romagna. La perturbazione sarà più incisiva sul resto d'Italia con piogge e rovesci in estensione dalle regioni centrali a quelle meridionali, anche intensi prima sul versante tirrenico centro-meridionale, poi anche su quello adriatico, fino a coinvolgere la Puglia entro sera”. Ci potrà anche essere neve a livello collinare su Umbria, Marche e Toscana orientale.