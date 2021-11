Meteo, il maltempo si allarga: allerta arancione in Sardegna, gialla in 8 regioni

Continua l'ondata di maltempo che da diversi giorni sta colpendo lo Stivale. Il minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, continua a convogliare sull'Italia correnti meridionali umide e instabili. In questo contesto le perturbazioni dovrebbero allargare il raggio d'azione, con pioggia e temporali che dalle regioni meridionali peninsulari si estenderanno alle regioni del medio versante adriatico.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, specificando le zone che verranno maggiormente colpite dal maltempo nelle prossime ore.

Maltempo, allerta arancione in Sardegna, gialla in 8 regioni

L'avviso prevede dalla serata di oggi, lunedì 15 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul Molise, in successiva estensione ad Abruzzo e Marche.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e locali forti raffiche di vento.Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 16 novembre, allerta arancione su parte della Sardegna. Inoltre è stata valutata allerta gialla in Campania, Basilicata, Molise, Marche, Abruzzo e su parte di Sicilia, Calabria, Puglia.