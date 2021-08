Maltempo, allerta gialla in quattro Regioni d'Italia

Una vasta area depressionaria centrata sul Nord Europa si spinge verso le regioni settentrionali italiane, determinando condizioni di spiccata instabilità atmosferica, specialmente a ridosso dei settori alpini. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dunque non solo arriva il crollo delle temperture su tutta la penisola, l'avviso prevede dal pomeriggio di oggi, lunedì 16 agosto, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle Province autonome di Bolzano e Trento. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. In effetti in queste ore, violenti temporali accompagnati da forti raffiche di vento e grandine si stanno abbattendo su diverse zone dell'Alto Adige. Nelle zone colpite, i vigili del fuoco hanno effettuato già numerosi interventi. Si segnalano, in particolare, allagamenti e qualche piccolo smottamento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 17 agosto, allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico sul Trentino Alto Adige centro-meridionale, su Veneto e Friuli-Venezia Giulia e Marche centro-meridionali.