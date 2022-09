Il maltempo fa ancora paura: prosegue l'allerta meteo, le regioni coinvolte

Il maltempo non lascia l'Italia e, in alcune aree, spaventa. Le immagini che arrivano delle Marche - dove si registrano morti, feriti e dispersi - sono terribili. La conta dei danni è solo all'inizio e la macchina dei soccorsi è in azione, con il Consiglio dei ministri che ha deliberato lo stato di emergenza approvando un primo finanziamento di 5 milioni. Si guarda con apprensione anche al meteo delle prossime ore. La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni avverse, con profonda instabilità e allerta in più regioni anche per domani 17 settembre. Sono attesi rovesci e temporali, localmente di forte intensità con venti forti.

L’avviso della Protezione civile prevede dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 16 settembre precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia orientale, provincia autonoma di Trento, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania.

Dalle prime ore di domani, sabato 17 settembre, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Basilicata e Calabria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Dalle prime ore di sabato sono previsti "venti da forti a burrasca" dai quadranti settentrionali su Provincia Autonoma di Trento, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione alle Marche e, dal pomeriggio, ad Abruzzo e Molise, con raffiche momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta, in particolare sui settori costieri delle stesse regioni adriatiche. Il vento soffierà su su Toscana, Umbria Lazio e Campania, con raffiche fino a burrasca forte, in particolare su crinali appenninici e settori costieri. Dalla tarda mattinata di domani, sabato 17 previsti venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Basilicata e Calabria e sulla Sicilia, specie arcipelaghi delle Egadi ed Eolie.

L’avviso prevede inoltre, dal pomeriggio-sera di domani, venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Puglia, con raffiche momentaneamente di burrasca forte o tempesta, limitatamente al tardo pomeriggio di domani, in particolare sul settore garganico.

Le regioni dove c'è l'allerta meteo per sabato 17 settembre

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, sabato 17 settembre, allerta arancione in alcuni settori di Umbria, Campania, Basilicata e Calabria.

Valutata, inoltre, allerta gialla nella Provincia Autonoma di Trento, in Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, su gran parte di Lombardia e Sicilia, su alcuni settori di Basilicata e Puglia e sui restanti territori di Umbria, Campania e Calabria.

Il Comune di Cervia, nel Ravennate, ha confermato la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 17 settembre. La misura era stata inizialmente disposta per lo svolgimento di una manifestazione sportiva. Nonostante l'evento sia stato sospeso per via dell'allerta maltempo, le scuole comunque rimarranno chiuse per precauzione. Deciso anche il divieto di accesso alla spiaggia libera.