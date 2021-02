Maltempo, allerta meteo per quattro regioni

Allerta gialla in 14 regioni, ma saranno Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata ad essere più colpite dall'ondata di maltempo. Le previsioni per mercoledì 10 febbraio

Un’ampia area depressionaria, che interessa gran parte del continente europeo, sta investendo l'Italia con un flusso moderatamente instabile. Una nuova fase di maltempo interesserà dapprima il Nord e poi il Centro portando importanti precipitazioni sui settori tirrenici centro-meridionali, accompagnata da ventilazione sud-occidentale sostenuta, in special modo su zone costiere e aree appenniniche.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 10 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, dalla mattina sul Lazio, specie settori orientali e meridionali, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione, dal pomeriggio, ai settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale.

Maltempo, allerta arancione su Emilia, Lazio, Campania e Basilicata

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forti intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate. Attesi, inoltre, sempre dalle prime ore di domani, venti da forti a burrasca sud-occidentali su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri esposti e fino a tempesta sui settori appenninici. Mentre, dalla tarda mattinata, si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali su puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri esposti e settori appenninici. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 febbraio, allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna, del Lazio, di Campania e Basilicata. Valutata, inoltre, allerta gialla su parte del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Liguria, della Toscana, sul territorio dell’Umbria, sui restanti settori del Lazio, Campania e Basilicata, su parte di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sardegna.

Le previsioni per le prossime ore

Secondo le previsioni meteo di 3bmeteo, al Nord maltempo fin dal mattino con piogge e rovesci, occasionalmente temporaleschi, anche intensi su centro est Liguria, Lombardia e pedemontane in genere. Neve abbondante sulle Alpi dai 400-700m. Dal pomeriggio prime ampie aperture da ovest con quota neve in leggero rialzo a est (800m), attenuazione dei fenomeni in serata anche su Lombardia, parte del Triveneto ed Emilia occidentale.

Al Centro maltempo fin dal mattino sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna con rovesci e temporali localmente intensi. Più asciutto sull'Adriatico. Dal pomeriggio tendenza a qualche apertura da ovest mentre qualche pioggia raggiungerà le regioni orientali. In serata aperture su Sardegna e Toscana, ancora instabile altrove con piogge e rovesci. Nevicate in Appennino in calo a 900-1200m per la sera.

Al Sud: rapido peggioramento in Campania con piogge rovesci e temporali dal pomeriggio. Ancora variabilità altrove. In serata peggiora su ovest Sicilia, Calabria e Adriatico. Ancora ampie aperture sulla zona ionica.

Le previsioni per giovedì 11 febbraio

La giornata di giovedì sarà caratterizzata da una residua instabilità sulle regioni meridionali con ultimi rovesci e locali temporali tra Calabria e Salento e qualche pioggia su nord Sicilia. Sul resto della Penisola il tempo sarà buono o discreto ma l'arrivo di un nucleo di aria gelida da nord comporterà un graduale aumento delle nubi in giornata sulle regioni adriatiche e sul Nordest con qualche debole fenomeno serale, nevoso fino a bassa quota la notte. Temperature in calo dalla sera a iniziare dal nord, venti tesi nord occidentali al Centro Sud, Bora fino a forte sul Triestino.