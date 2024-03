Maltempo, diramata una nuova allerta meteo: il bollettino della protezione civile

La protezione civile ha diramato un nuovo bollettino di allerta meteo per la giornata di martedì 12 marzo. Sono 12 in totale le regioni interessate, da nord a sud, anche se in realtà il maltempo colpirà soprattutto il meridionale, mentre nelle regioni settentrionali l'allerta è giustificata dal rischio di frane e smottamenti. Vediamo il bollettino nel dettaglio. Per quanto riguarda il rischio temporali, è stata valutata allerta gialla su diverse aree di Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia e Abruzzo (vedi la mappa in basso).

Il rischio idrogeologico riguarderà invece parte di Veneto, Umbria, Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia.

Quanto al rischio idraulico, l’allerta interessa la parte meridionale della Lombardia, il versante settentrionale dell’Emilia Romagna nonché aree specifiche di Veneto, Sardegna e Calabria.

L'allerta meteo in Puglia e Sicilia

In Puglia l'allarme, classificato 'giallo', scatterà dalle 8 del 12 marzo e durerà per le successive 12 ore. Sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Anche in Sicilia la protezione civile ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di martedì 12 marzo. Sulla parte occidentale e settentrionale dell'isola sono previste piogge e temporali "con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati", ma qualche precipitazione potrà verificarsi anche sulla restanti zone della regione. I mari saranno molto mossi e sono previsti venti da forti a burrasca.

📅 Martedì #12marzo

Le previsioni per martedì 12 marzo

Su gran parte della penisola quella di martedì sarà comunque una giornata caratterizzata da un tempo piuttosto stabile. Piogge e nubifragi colpiranno soprattutto il sud: come spiegano da 3BMeteo, sono infatti previsti temporali su Calabria tirrenica e Lucania, così come sul nord della Sicilia. Non è esclusa neppure qualche grandinata, specie in Sicilia. Sull'Appennino nevicherà a partire da 1.300 metri, mentre in Sardegna potrebbe esserci qualche piovasco. Le temperature sono in risalita al centro-nord, mentre ancora in discesa al sud per via delle nuvolosità e delle precipitazioni.