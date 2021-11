Maltempo, allerta arancione in due regioni. E arriva anche la neve

Quella di lunedì 29 novembre sarà un'altra giornata di maltempo. L'ampia area di bassa pressione nord-europea, alimentata da aria artica, non accenna ad indebolirsi e in molte regioni persisteranno le precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sulla base dei fenomeni previsti la protezione civile ha diramato un bollettino che prevede allerta arancione per la giornata del 29 novembre sulla Campania tirrenica e su buona parte della Calabria occidentale. Allerta gialla invece in Sicilia, sulla Sardegna centro-occidentale, in Basilicata, sui restanti settori di Campania e Calabria, su tutto il territorio di Lazio, Molise ed Umbria e in Abruzzo.

Secondo 3BMeteo, per la giornata di domani sono previste precipitazioni anche forti al mattino sul versante tirrenico, "specie sul settore centro-meridionale dove assumeranno spesso carattere temporalesco e saranno accompagnati da locali grandinate, tendenti però ad attenuarsi da nord". Anche il versante adriatico, dalle Marche all'alta Puglia, nel corso della giornata sarà colpito dai rovesci. Sull'Appenino centro-settentrionale dovrebbe nevicare a partire dai 400/600m, su quello meridionale a 700/900m e a quote basse anche in Sardegna sui rilievi.