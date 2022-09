Meteo, allerta maltempo su mezza Italia: dopo l'alluvione nelle Marche la pioggia fa paura

Domenica con allerta maltempo su mezza Italia. Dopo dieci giorni dall'alluvione che ha devastato le Marche, si prevedono nuovi fenomeni meteo anche violenti. Oggi su quattro regioni del Centro-Sud - Lazio, Molise, Toscana e Campania - c'è l'allerta arancione della Protezione civile. Altre dieci sono colorate di giallo. Si tratta di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna.

Le Marche, dove ancora si lavora per cercare l'ultima dispersa e per rimuovere fango e detriti dalle strade, è quindi sorvegliata speciale. Il Comune di Senigallia ha invitato i cittadini a mantenere una "vigile allerta", invitando gli abitanti della zona rossa a "evitare i locali seminterrati e piano strada e di trascorrere la notte tra sabato e domenica ai piani alti, muovendosi solo per effettive e improrogabili necessità".

Le previsioni meteo di oggi 25 settembre 2022

Il meteo sarà quindi all'insegna dell'instabilità, con rovesci e temporali, anche di forte intensità. Secondo le previsioni saranno interessate dal maltempo prima le regioni settentrionali e la Toscana. Poi la pioggia raggiungerà quelle centrali e parte di quelle meridionali, specialmente del versante tirrenico. Possibili locali grandinate e forti raffiche di vento.