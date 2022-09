Meteo, scatta l'allerta rossa

Inizio di settimana all’insegna del maltempo su tutta l’Italia, con temperature in calo e l’arrivo di un forte vento artico. Attesi nubifragi e anche la neve sulle Alpi sotto i 1400 metri di altezza. La perturbazione che sta attraversando la Penisola porterà un tempo fortemente instabile o perturbato al Sud, con temporali e nubifragi anche intensi soprattutto su basso Lazio, Campania, Molise, Puglia settentrionale. Le piogge interesseranno anche il resto del meridione. Atteso un peggioramento in serata per l'arrivo di una nuova perturbazione legata ad un impulso di aria fredda groenlandese. Secondo gli esperti di 3bmeteo, subito dopo la perturbazione di martedì ne arriveranno altre due, una giovedì seguita quasi senza alcuna interruzione da una terza perturbazione venerdì. Queste due giornate potrebbero essere caratterizzate da locali forti condizioni di maltempo specie sulle regioni tirreniche. Il maltempo potrebbe interessare anche l’inizio del weekend per poi lasciare spazio al sole.

Le previsioni meteo di oggi 26 settembre 2022

Prevista instabilità su tutta la Penisola, con rovesci e temporali, anche di forte intensità al Sud. Oggi c’è l’allerta rossa della Protezione civile su parte della Basilicata. Allerta arancione in Calabria, Molise, Puglia, Campania e settori di Basilicata. Allerta gialla in undici regioni al Centro-Sud.