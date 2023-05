Meteo, ancora piogge e temporali. Allerta rossa in Emilia Romagna

Fine settimana all’insegna del maltempo, con piogge e temporali su parte del Nord e del Centro Sud. Ancora protagonista il vortice africano, in risalita verso i Balcani, che determinerà un primo peggioramento delle condizioni meteorologiche su parte dell'Italia. Il maltempo, spiegano gli esperti di 3bMeteo, continuerà anche nel corso della prossima settimana. In arrivo rovesci di forte intensità con frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Previste ampie schiarite sulla Sardegna.

Maltempo, le regioni con l'allerta rossa e gialla

Il maltempo torna a preoccupare l’Emilia Romagna dopo le alluvioni di inizio maggio. La protezione civile ha emesso un nuovo avviso di allerta rossa e arancione su parte della regione per domenica 14 maggio, con rischio di piogge e temporali sin dalle prime ore della giornata. Allerta gialla in otto regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Umbria e Veneto.

Maltempo Emilia Romagna: Bonaccini nominato Commissario delegato

In relazione agli ingenti danni causati dal maltempo a partire dal 1° maggio scorso sul territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, il presidente della regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, è stato nominato Commissario delegato per la gestione dell’emergenza. Potrà contare sui 10 milioni di euro stanziati dal Consiglio dei Ministri. Bonaccini ha il compito di definire un piano con le prime e più urgenti misure e gli interventi per garantire, laddove necessario, il soccorso e all’assistenza alla popolazione, per rimuovere le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, per effettuare rilevazioni, anche aeree, con l’obiettivo di analizzare l’evoluzione della situazione, con una particolare attenzione a frane e dissesti, per ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, per gestire i rifiuti, le macerie, il materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, per garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche grazie a interventi di natura temporanea.

