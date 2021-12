Maltempo, burrasca da Nord a Sud: allerta gialla in tre regioni

Quelli che ci accompagnano verso la fine dell'anno saranno giorni a dir poco ventilati per gli italiani: venti forti e di burrasca hanno già iniziato a soffiare con violenza, con la situazione che dovrebbe proseguire anche nella giornata di domani. La graduale progressione verso il Mediterraneo centrale di una robusta area anticiclonica di origine atlantica, tende a contrapporsi alla circolazione depressionaria presente sull'Europa orientale, determinando sul nostro Paese un aumento della ventilazione, specie su aree alpine occidentali, isole maggiori ed estreme regioni meridionali che, tra oggi e domani, saranno interessate da venti sostenuti dai quadranti occidentali.

A partire da giovedì l'alta pressione riporterà condizioni meteorologiche in generale miglioramento e temperature ovunque in aumento, con valori superiori alle medie del periodo. Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un avviso di allerta che prevede dalla tarda serata di oggi, martedì 28 dicembre, venti forti di fohn, con raffiche di burrasca, su Valle d'Aosta e aree alpine del Piemonte e venti da forti a burrasca nord occidentali, con raffiche di burrasca forte, sulla Sardegna, con mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore di domani, mercoledì 29 dicembre, si prevede inoltre il persistere di venti da forti a burrasca nord occidentali, su Sicilia e Calabria, con mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 29 dicembre, allerta gialla per rischio idrogeologico, per rischio temporali e per rischio idraulico su settori di Valle d'Aosta, Calabria e Sicilia.