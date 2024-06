Dal caldo all'allerta meteo: allarme maltempo in 7 regioni, poi arriva la "goccia fredda"

Dal caldo afoso tinto dal giallo della sabbia sahariana alla goccia fredda riporterà le temperature fin sotto la media tra sabato e domenica. Le ultime previsioni dei modelli meteo vedono regredire la propaggine subtropicale sahariana che cesserà di influenzare il clima della nostra penisola quasi ovunque. Le prime avvisaglie dell'inversione meteo si avranno già dalle prossime ore quando una saccatura atlantica farà il suo ingresso nel Mediterraneo portando masse d'aria più fredda ed umida sulle regioni settentrionali dove potranno dare luogo a precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche molto intense.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, che dalla sera di oggi giovedì 20 giugno prevede rovesci e forti temporali su Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia, in estensione a Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Visto le energie in ballo i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Per domani venerdì 21 giugno è stata diramata l'allerta arancione su settori della Lombardia e allerta gialla in Valle d’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e settori di Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Di contro sulle regioni adriatiche si registrerà l'apice del caldo per via dell'innesco di venti di caduta.

Poi dalle ore successive i fenomeni da localizzati tenderanno a espandersi a tutte le regioni italiane con un calo termico ovunque. La goccia fredda in quota tenderà a rimarginarsi solo a metà della prossima settimana, quindi almeno fino a mercoledì 26 le temperature resteranno nella media del periodo e localmente al di sotto della media del periodo di 2-4 °C nelle zone interessate dal maltempo. Per i giorni di fine mese è ancora presto per delineare una tendenza attendibile: dipenderà tutto dalla traiettoria della bassa pressione che sta per interessarci.