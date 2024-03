Italia alle prese col maltempo: frane e allagamenti al Nord, vento e incendi al Sud

Danni e paura: ecco le conseguenze del maltempo che sta flagellando l'Italia in questo weekend. Al Nord i problemi sono dati da pioggia e neve, al Sud divampano gli incendi. Il forte vento sferza tutto lo Stivale.

Per oggi, domenica 10 marzo, la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo arancione su settori di Liguria, Emilia-Romagna e Veneto. C'è invece allerta gialla su 13 regioni: Piemonte, Toscana, Lazio, Umbria, Molise, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo e Sardegna.

Allerta frane in Liguria

In Liguria nelle scorse ore ci sono state decine di chiamate ai vigili del fuoco per smottamenti, allagamenti, strade invase da acqua e fango. A Coronata, in via Monte Guano, 10 anziani ospiti di una rsa sono stati sfollati e portati in ospedale in via precauzionale per una criticità causata da una precedente frana. A Finale Ligure una frana ha portato alla chiusura dell'Aurelia in entrambe le direzioni in località Malpasso. Frane anche a Noli, nei pressi di località Saraceni.

"La sala operativa della Protezione Civile sta monitorando con attenzione l'andamento dell'allerta e gli effetti che il maltempo potrebbe portare con sé a livello idrogeologico: i terreni saturi d'acqua hanno un maggior rischio di frane e smottamenti - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - Stiamo seguendo con attenzione anche la situazione delle persone evacuate, con la protezione civile pronta a intervenire se necessario. La raccomandazione, come sempre, è quella di prestare la massima attenzione all'evoluzione del meteo, non solo nel Ponente dove è stata diramata l'allerta arancione, ma su tutto il territorio".

Fiumi sorvegliati speciali in Lombardia

Il fiume Seveso a Milano ha raggiunto la soglia di attenzione. "Per il Seveso sta lavorando il canale scolmatore e i livelli sono di poco superiori al metro. Comunque la vasca di Milano è pronta ad entrare in funzione e questo ci rassicura tutti. Ci preoccupa il Lambro che al parco ha raggiunto quota 180", dice l'assessore alla Protezione Civile del Comune Marco Granelli.

Neve e black out in Piemonte

In Piemonte il problema è la neve. A Ceresole Reale sono già caduti oltre 60 centimetri di neve fresca e si è anche verificato un black-out in tutto il paese, poi risolto dai tecnici Enel. La strada per la borgata capoluogo è stata chiusa per precauzione. In Valle Soana, nella parte alta di Valprato, diverse borgate sono rimaste senza corrente dalle 8 di questa mattina. In corso l'intervento dei tecnici.

Sud spazzato dal vento

A Napoli ancora una volta la zona del Vomero è quella che paga di più quando c'è maltempo. Sabato un vero e proprio fiume di fango ha invaso la strada con l'acqua che è penetrata nei locali sottoscala e nei locali a livello stradale. Non lontano dal luogo dove nelle scorse settimane si era aperta una voragine e dove ora sono in corso i lavori di ripristino del manto stradale.

Oggi i collegamenti marittimi per Ischia e Procida sono a rischio. Sospese tutte le corse degli aliscafi, in partenza e in arrivo ai porti di Marina Grande, Ischia Porto, Casamicciola e Forio e soppresse anche alcune corse di navi traghetto da e per l'isola di Procida.

Le forti raffiche di vento flagellano in queste ore anche Palermo e la provincia. Alcuni voli nella mattinata di domenica sono stati dirottati a Catania e Cagliari. A Bagheria è stata sfiorata la tragedia per un albero piombato su un'auto in sosta.

Un vasto incendio sta devastando Monte Inici, che sovrasta Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Diversi i fronti di incendio attivi, le fiamme minacciano alcune abitazioni.