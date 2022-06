Maltempo, temporali e grandine in arrivo: le regioni colpite

Pioggia e temporali sul Nord Italia, mentre le regioni del Centro e del Sud, a parte qualche rara eccezione, non dovrebbero essere interessate dalle precipitazioni anche se non sempre il cielo sarà sereno. Vediamo nel dettaglio le previsioni di oggi, venerdì 24 giugno, e quelle relative al fine settimana. Come spiegano gli esperti di 3BMeteo, l'Italia settentrionale continua a essere interessata da un flusso fresco e instabile "che entrerà in contrasto con l'aria molto calda e umida africana stimolando specie dal pomeriggio lo sviluppo di nuovi forti temporali, ancora una volta accompagnati da frequenti grandinate e colpi di vento". Precipitazioni piuttosto intense sono attese dunque tra medio alto Piemonte e medio alta Lombardia dove non sono escluse grandinate. Qualche pioggia cadrà anche sulla Liguria. In serata i fenomeni temporaleschi potrebbero estendersi anche a anche a Trentino, alto Veneto e Friuli.

Ricordiamo che per la giornata di oggi, venerdì 24 giugno, la protezione civile ha diramato l'allerta gialla in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e settori di Piemonte e Trentino Alto Adige.

Per quanto riguara il Centro-Sud il cielo dovrebbe mantenersi generalmente sereno in Sicilia e Calabria, mentre in Campania, Molise, Puglia settentrionale, Lazio, Abruzzo e Basilicata sono attesi ampi addensamenti nuvolosi o striature compatte. Veniamo al capitolo temperature: se al Nord e nelle regioni centrali tirreniche saranno in lieve calo, al Sud e nel medio Adriatico potrebbero di nuovo aumentare.

Che tempo farà nel fine settimana

E nel week end? Come spiegano ancora da 3BMeteo, nella giornata di sabato "una nuvolosità medio-alta e stratificata scorrerà su Sardegna regioni del Centro, offuscando il sole ed impedendo alle temperature di salire eccessivamente, come invece accadrà all'estremo Sud, dove i cieli saranno sereni". Domenica invece sarà una giornata di bel tempo con sole quasi ovunque, fatta eccezione per qualche addensamento sulle Alpi occidentali. Al Sud i temometri potrebbero raggiungere anche i 40° C ma per via dell'anticiclone questa volta le temperature saliranno anche al Centro-Nord.