Maltempo: le regioni in allerta gialla e arancione per forti temporali

Quella di oggi sarà una giornata di maltempo su gran parte dell'Italia centro settentrionale. L'avviso delle Protezione civile prevede infatti, dalle prime ore di giovedì 8 settembre, "precipitazioni sparse, a carattere temporalesco, su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, in estensione ad Umbria, Lazio e Campania settentrionale.

I fenomeni, si legge nel bollettino di allerta meteo-idro, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione per "rischio temporali" su gran parte del Veneto e alcuni settori di Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla per lo stesso motivo su Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, sui restanti territori di Lombardia e Veneto e su alcuni settori di Valle D’Aosta, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise e Campania. In basso l'infografica della Protezione civile con le zone a rischio.