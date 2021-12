Natale sotto la pioggia: allerta gialla in sei regioni

Temporali, precipitazioni diffuse e anche qualche nevicata: il maltempo sarà protagonista anche oggi, sabato 25 dicembre, almeno su una parte dell'Italia. Sono infatti sei le regioni con allerta gialla causa maltempo: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Toscana e Umbria. Secondo le previsioni della Protezione civile, la perturbazione sta attraversando le zone centrali e si dirige verso il Meridione: nella giornata di Santo Stefano il maltempo dovrebbe arrivare in Sicilia.

Nel Lazio il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che "dal mattino di sabato 25 dicembre 2021, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica su tutte le zone di allerta del Lazio".

In Toscana è stato invece diramato il codice giallo su tutta la regione per rischio idraulico per l'intera giornata del 25 dicembre. In particolare, ci sono possibilità di localizzati fenomeni di incremento dei livelli di corsi d'acqua maggiori in particolare in Garfagnana, Lunigiana e nella zona Bisenzio e Ombrone Pistoiese.