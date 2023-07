Ancora temporali poi l'anomalia che raffredderà l'estate

Violenti temporali con forti nubifragi si sono abbattuti nelle ultime ore su diverse zone dell'Alto Adige, causando molti danni, ma per fortuna non si segnalano fortunatamente feriti o dispersi. A Valdaora i pompieri sono intervenuti per strade allagate e coperte da fango. Un torrente ha abbattuto dei ponti e la frazione di Sorafurcia è parzialmente isolata.

A Colfosco una frana ha investito delle auto sul parcheggio alla base del sentiero della ferrata Tridentina. Tutti i proprietari sono stati rintracciati e stanno bene.

Anche a Parcines, Verdins e Scena sono stati svolti diversi interventi dai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti. Sono in corso una serie di sopralluoghi nelle zone colpite dal maltempo. La Protezione Civile del Trentino aveva avvertito che si sarebbero verificati eventi importanti e il territorio era compreso tra le zone con allerta gialla.

Per le prossime ore sono previsti nuovi temporali tra Piemonte, Lombardia e Friuli: la protezione civili ha emesso una allerta meteo per fenomeni meteo che potrebbero essere localmente anche molto intensi.

Nelle prossime ore dopo gli ultimi fenomeni mattutini sul Triveneto, le condizioni volgeranno verso un miglioramento, seppur con qualche nota instabile ancora possibile al pomeriggio sulle Alpi orientali. Al Centro Sud rimarrà invariata la situazione con cieli sereni o poco nuvolosi per via della presenza dell'anticiclone. Tuttavia è attesa una intensificazione del caldo per l'arrivo di masse d'aria dal nord Africa. A fronte però di un aumento termico non sono attesi i valori anomali con record storici che hanno caratterizzato le ultime settimane.

Ma cosa ci aspetta per Agosto? Dopo l'evento estremo caldo di luglio, l'Europa vivrà una fase opposta con l'anticiclone sub tropicale che abbassandosi di latitudine lascerà spazio alle correnti di aria fresca. Austria, Svizzera, Francia, Germania, Belgio e parte del Nord Italia) durante la prima settimana di agosto vedrebbe temperature sotto media. Questa anomalia termica sarebbe inoltre la più insolita in tutto l'emisfero nord. La massa d'aria fresca al seguito di perturbazioni dilagherebbe sul Mediterraneo generando temperature fresche per il periodo e anche della instabilità.