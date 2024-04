Blitz del maltempo: temporali, vento forte e torna anche la neve

La perturbazione era attesa. Mentre in gran parte del Sud continuano a prevalere sole e temperature oltre la media, in queste ore al Nord piogge e rovesci sono in intensificazione, al Nordovest e in estensione alla Lombardia nel pomeriggio, poi a ovest Emilia e Triveneto occidentale entro sera, con fenomeni anche temporaleschi sul basso Piemonte. La quota neve è in calo sulle Alpi.

Per domani è prevista al Nord instabilità diffusa con piogge e rovesci anche temporaleschi. Le temperature saranno in calo, con massime tra 16 e 21. Poi da giovedì tornerà il sereno. Ma nelle prossime ore potrebbero esserci alcune criticità.

Vento forte a Milano: allerta gialla

Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato, a partire dalla mezzanotte, un'allerta gialla (rischio ordinario) per vento sul territorio di Milano che proseguirà nelle successive 24 ore. Lo fa sapere Palazzo Marino in una nota, in cui raccomanda "durante il periodo di allerta di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". Il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio delle eventuali criticità.

Allerta arancione: neve in Alto Adige a 1.000 metri

In Alto Adige, da oggi e fino a mezzogiorno di domani, mercoledì 10 aprile, è previsto il livello arancione nel bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale per la zona di Vipiteno e del Brennero. "Il livello è stato innalzato a causa dell'aumento del potenziale rischio di nevicate attese a fondovalle - spiega Diego Mantovani del Centro funzionale provinciale dell'Agenzia per la Protezione civile - Il livello di allerta arancione (criticità moderata) rappresenta scenari di evento in grado di verificarsi in modo violento e persistente su intere porzioni del territorio". Nelle prossime ore, l'Alto Adige verrà raggiunto da un fronte freddo, con precipitazioni piovose che assumeranno carattere più diffuso e a tratti di forte intensità, riferisce Philipp Tartarotti dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe.

Inoltre, è previsto un abbassamento del limite delle nevicate sotto i 1.500 metri. Domani, in mattinata, pioverà e nevicherà ancora abbondantemente, con la neve in calo al di sopra dei 1.000-1.400 metri. A quote più alte, tornerà temporaneamente l'inverno, mentre sul Brennero sono attesi circa 20 centimetri di neve fresca. "Poiché su alcune strade e sull'Autostrada del Brennero è prevedibile la presenza di neve, invitiamo tutti gli utenti della strada ad adeguare alle condizioni meteo l'equipaggiamento dei loro veicoli e la loro condotta sulle strade, dove è necessario prestare grande attenzione", sottolinea il direttore dell'Agenzia per la Protezione civile Klaus Unterweger.