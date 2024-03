Il maltempo non si ferma, ancora temporali e neve: le previsioni meteo

Non c'è tregua per l'Italia. La fine di una perturbazione coincide con l'arrivo di un'altra, che già nelle prossime ore porterà un peggioramento sul Nordovest, con i primi fenomeni che colpiranno in Triveneto e nelle regioni centrali. Neve sull'arco alpino e sugli Appennini, con il fronte perturbato che nelle prossime ore scenderà lungo lo Stivale, portando piogge e rovesci prima nelle zone centrali e poi al Sud.

Meteo, ancora pioggia e neve: le previsioni

Nella giornata di domani, mercoledì 6 marzo, il maltempo si estenderà verso il Centro, ma senza lasciare le regioni settentrionali. Come spiegano gli esperti di 3bmeteo, il tempo sarà instabile su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e alto Triveneto, con fenomeni persistenti su Veneto e Friuli. Neve sulle Alpi a 800/900 metri e sugli Appennini a 900/1.000 metri.

Rovesci anche su Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e alto Lazio, con la perturbazione che continuerà la sua discesa verso Sud, dove sono previste precipitazioni sulle zone tirreniche, in Campania e sull'alta Calabria. Nella giornata di giovedì 7 marzo il maltempo si concentrerà sulle regioni centrali con piogge e rovesci sparsi che in serata raggiungeranno anche il Mezzogiorno, fino a raggiungere anche la provincia di Messina. Lieve miglioramento al Nord, fatta eccezione le zone alpine, in attesa del nuovo cambiamento previsto per il giorno venerdì 8 marzo. Prima del fine settimana ci sarà un graduale peggioramento sul Nordovest e in Sardegna, con la pioggia che arriverà anche in Piemonte e Liguria centro-occidentale, mentre al Sud sono attese schiarite.

Nuova perturbazione nel weekend

Anche il prossimo fine settimana potrebbe essere all'insegna del maltempo: "Una profonda saccatura atlantica - spiegano gli esperti - tornerà nuovamente a scavarsi sul Mediterraneo nel prossimo weekend, accompagnando una serie di fronti che scorreranno sull'Italia rinnovando condizioni di maltempo anche intenso". Gli effetti più rilevanti si avranno invece sulle regioni centrali con piogge e temporali sul versante tirrenico, in estensione a quello adriatico e al Sud Italia e con nevicate sulle vette appenniniche. Si tratterà probabilmente di un passaggio piuttosto rapido, tanto che entro sera i fenomeni dovrebbero già esaurirsi. Ma si tratterà di una pausa breve, visto che da ovest si avvicinerà un nuovo fronte perturbato, che tra sabato e domenica porterà piogge e rovesci tra il Nordest e le regioni centrali, con abbondanti nevicate su Alpi e Appennini sopra i 1.000 metri.