Ancora pioggia e neve: le regioni a rischio

Dopo il ciclone dell'Immacolata, che nella serata di ieri ha raggiunto la Sardegna, spostandosi definitivamente verso la Libia, la situazione è destinata a tornare stabile, almeno fino alla serata di oggi, sabato 9 dicembre.

Arriva una nuova perturbazione

Se durante la giornata i fenomeni saranno limitati a qualche rovescio in Sicilia e una nuvolosità irregolare, nelle ore serali transiterà sull'Italia una nuova perturbazione, come spiegato dagli esperti di 3bmeteo: "Si tratta di un veloce istmo anticiclonico, un fronte atlantico collegato a un vortice in approfondimento sul Regno Unito che si sposterà sul Baltico, porterà le prime piogge al Nord a fine giornata e poi domenica transiterà sulle regioni centro meridionali formando un piccolo minimo secondario. Si affiancherà alle propaggini più orientali dell'anticiclone delle Azzorre che da ovest spingerà correnti più miti verso l'Italia. Dal contrasto potranno svilupparsi anche dei temporali, soprattutto sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda la neve, tornerà sull'arco alpino già da stasera e nella notte di domenica potrà cadere fino a quote medio basse sul Triveneto ma in generale la quota sarà in rialzo ovunque".

Meteo, le previsioni per il fine settimana

Nella giornata di oggi, sabato 9 dicembre, nubi sparse andranno a oscurare parzialmente il cielo delle regioni settentrionali, con qualche debole fenomeno in Liguria e in tarda serata anche tra Piemonte e Lombardia. Neve sulle Alpi tra i 500 e gli 800 metri, mentre nella notte i temporali potrebbero arrivare anche in Veneto e in Emilia Romagna. Al centro sono previste precipitazioni in Toscana, con i temporali che transiteranno nel corso della notte anche su Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio.

Pioggia anche al Sud, con le condizioni meteo che dovrebbero peggiorare nella giornata di domani, domenica 10 dicembre. La perturbazione si sposterà con decisione da Nord a Sud, portando qualche pioggia al mattino sulle regioni centrali, per poi concentrare la maggior parte dei disturbi sul Mezzogiorno. Rovesci e temporali dovrebbero colpire i settori peninsulari e la Sicilia nord orientale. Un passaggio rapido che dovrebbe esaurirsi già nella serata di domenica.

